Коштує копійки: колишній шеф-кухар McDonald's розповів про секрет у меню (фото)

Майк Харач, який зараз є зіркою соціальних мереж, відомий тим, що ділиться секретами своєї роботи в ресторані швидкого харчування. Цього разу він розповів про бургер, про який знають одиниці.

Колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харач розповів про секретний пункт меню, про який знають тільки найвідданіші шанувальники фастфуду. Про це він повідомив в одному зі своїх роликів у TikTok.

Чоловік, який зараз є зіркою соціальних мереж, відомий тим, що ділиться секретами своєї роботи в McDonald's. Він уже розповідав про те, як приготувати ідеальну картоплю фрі в домашніх умовах, але в одному зі своїх останніх роликів він повідав про "МакГангБанг" (McGangbang). Це сендвіч, який поєднує в собі подвійний чизбургер і МакЧікен.

"Можливо ви ніколи про нього не чули. Насправді він кращий із гострим МакЧікеном у середині. Ви можете взяти цей масивний бургер і зібрати його самостійно за два бакси", — каже Майк.

Кухар ділиться секретами приготування їжі Чоловік часто розповідає про свою роботу в McDonald's Фото: TikTok

Потім він запропонував любителям фастфуду спробувати замовити гігантський сендвіч під час наступних відвідин.

"Усі, хто працює в McDonald's, знають, що це таке, незалежно від того, хочуть вони це визнавати чи ні. Або називати його так. Мені цікаво, якщо ви прийдете в і замовите "МакГангБанг", чи будуть вони знати, що це таке? Чи будуть співробітники знати, як його приготувати? Як вони вам його подадуть? Ще я хотів би дізнатися, якщо ви замовите "МакГангБанг", скільки він зараз коштує? Раніше це чудовисько можна було замовити за 2 долари", — додав кухар.

Користувачі TikTok стверджували, що все ще можуть отримати цю страву, але вона коштує дорожче, ніж пам'ятає шеф-кухар. Глядачі поспішили залишити свої відгуки з цього приводу.

"МакГангБанг", як і раніше, моє постійне замовлення, раніше він коштував 4 долари за дві штуки. Зараз він обходиться мені приблизно в 9 доларів за обидва", "Я отримав дві штуки, які мені довелося збирати самому, і велику порцію смаженої картоплі за 15 доларів", — писали вони.

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