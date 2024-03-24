Подружжя спіймало на камеру "привида", який дві ночі поспіль, намагався викрасти автомобіль

Лора і Даррен Сміт побачили білу постать, яка затрималася біля їхньої спортивної машини й нібито намагалася потрапити всередину. Запис із камери відеоспостереження налякав подружжя та користувачів соцмереж.

Одна подружня пара з Великої Британії стверджує, що "привид" уподобав їхній Audi TT і навіть намагався вкрасти ключі. Про це пише The Mirror.

10 березня Лора і Даррен Сміт шукали ключі від своєї машини й вирішили перевірити записи камер відеоспостереження на випадок, якщо їх упустили на вулиці. Вони стверджують, що на записі помітили ймовірного привида, який намагався вкрасти їхній спортивний автомобіль. Це відбувалося дві ночі поспіль.

Подружжя побачило білу фігуру, яка затрималася біля спортивного автомобіля на 10 секунд, а потім "попливла". Жінка вирішила, що це її покійна мама, яка вирішила "відвідати" її на День матері. Однак коли таємнича фігура повернулася наступного вечора, вона злякалася, що це був дух, якому "сподобався" їхній помітний Audi TT.

Даррен Сміт боявся сідати за кермо своєї машини Фото: Kennedy News & Media

На другому ролику Сміти помітили, як біла пляма знову пливе до дверей з боку водія, а потім рухається до задньої частини, ніби "потрапляє всередину".

Ключі від машини Даррена були знайдені в сумочці Лори, але ніхто з них не пам'ятає, щоб клав їх туди. Британка стверджує, що двічі шукала там, тому вони думають, що це "привид" повернув їх. Лора, яка залишилася наляканою після цих переглядів відео з камер спостереження, стверджує, що її чоловік навіть боявся сідати за кермо автівки того дня, раптом дух сидів і чекав на нього на задніх сидіннях.

Фігура в білому, яка нібито намагалася пробратися в авто Фото: Kennedy News & Media

Користувачі соціальних мереж були впевнені, що пара зафіксувала на камеру примару. Деякі стверджували, що це жучок на об'єктиві, а один користувач навіть порадив парі продати машину на тлі припущень, що дух дійсно хотів її вкрасти. Дехто припустив, що загадкова тінь володіла автомобілем за життя.

"Я точно це бачу. Це дивно. Здається, його зацікавила машина. Вона випадково не пов'язана з ким-небудь із тих, хто проїжджав повз?", "Це дуже чітка камера. Не павутина. Хто б це не був, машина їм сподобалася. Схоже, вони забралися всередину", — писали вони.

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