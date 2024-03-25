Чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен

Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Будинок Chesil Cliff House у Девоні (Велика Британія) потрапив до заголовків газет після того, як протягом 12 років приносив власникові Едварду Шорту одні тільки проблеми. На думку знамень ворожки на картах таро Інбаал Хонігман, власник житла не зможе знайти нового покупця ще щонайменше 10 років. Про це пише The Sun.

За словами фахівчині з ворожіння, смуток в'ївся в кожну стіну і вікно дорогого будинку.

Видання зазначає, що будівництво розкішного білого особняка на узбережжі обернулося для Едварда Шорта величезними боргами в 7 мільйонів фунтів стерлінгів і навіть коштувало йому шлюбу. Він почав роботу над житлом з п'ятьма спальнями й скляним фасадом 2010 року, плануючи жити там зі своєю тодішньою дружиною Гейзел і двома дітьми — Ніколь і Лорен, яким зараз по 20 років. За початкового бюджету майже у 2 мільйони фунтів стерлінгів британець сподівався завершити амбітний проєкт за 18 місяців. Однак через проблеми із забудовою процес будівництва затягнувся на довгі 12 років, а витрати вийшли з-під контролю. Відтоді будинок виставили на продаж, проте потенційних покупців, охочих придбати його, не знайшлося.

Будівництво розкішного особняка обійшлося чоловікові в мільйони фунтів стерлінгів Фото: The Sun

Знаменита ворожка на картах таро Інбаал Хонігман розповіла журналістам, що Едварду доведеться зіткнутися з новими проблемами, які пов'язані з його будинком.

"Карта таро, яка випадає на дім, — це дуже сумна сімка мечів. Це карта під назвою "Марність", яка символізує горе, втрату і самотність. Будинки несуть у собі енергію людей і подій, які в них відбувалися, і в цій карті представлена найсумніша історія розлуки і подальшої самотності в будинку Grand Designs", — сказала вона.

Відома ворожка на картах таро Інбаал Хонігман Фото: Jam Press

Ба більше, зазначила вона, сум, по суті, в'ївся в кожну стіну і вікно житла. Інша карта — 10 Жезлів — показала, що будинок, найімовірніше, не продасться в найближчі десять років, якщо залишиться в колишньому вигляді. Інбаал додала, що для того, щоб результат став іншим, мають змінитися обставини, і тоді власник може дещо зробити.

Ворожка зазначила, що для того, щоб будинок нарешті продався, необхідно підняти його енергетику, і один зі способів домогтися цього — розкласти навколо особняка кристали рожевого кварцу для любові.

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