Чоловік витратить 30 тисяч фунтів стерлінгів, щоб зменшити висоту будинку на 13 мм (фото)

Забудовник Вейн Лоу стверджує, що представники міської ради заявили про те, що будівля має громіздкий і незграбний вигляд в історичній природоохоронній зоні.

Чоловік із Великої Британії має витратити 30 000 фунтів стерлінгів, щоб зменшити висоту будинку на 13 міліметрів. Про це пише Hull Live.

Компанії Eco Custom Homes було наказано зменшити висоту нового будинку в Беверлі, Східний Йоркшир, який виявився вищим, ніж у затверджених планах. Забудовник стверджує, що необхідне зниження становить лише 13 мм. У повідомленні про примусове виконання рішення ради йдеться, що будівля має громіздкий і незграбний вигляд в історичній природоохоронній зоні.

Вейн Лоу, директор компанії Eco Custom Homes, заявив, що вартість проведення робіт становитиме близько 30 000 фунтів стерлінгів. Він заявив, що це рішення — нонсенс, і пообіцяв подати апеляцію в Інспекцію з планування, що обійдеться раді недешево.

"У затверджених планах нам було дозволено побудувати будинок на 157 мм вище, ніж будинок на сході, ми ж піднялися на 13 мм вище. Якби ми вчинили так, як кажуть ці чиновники, нам довелося б якимось чином підняти дах уже збудованого і дуже популярного будинку, прибрати кілька цеглин і опустити дах назад, що обійшлося б нам приблизно в 30 000 фунтів стерлінгів. Я гарантую, що ніхто з тих, хто живе по сусідству, або перехожих не помітить ані найменшої різниці", — пояснив забудовник.

Зменшення висоти будинку коштуватиме близько 30 000 фунтів стерлінгів Фото: Hull Live

Згідно з умовами, будинок повинен відповідати затвердженим планам, щоб він вписувався в загальний інтер'єр району. Рада також зазначила, що вікна з одного боку будинку не повинні були бути з прозорого скла. Будинок розташований поруч із двома будівлями, внесеними до списку II класу, і співробітники відділу планування заявили, що, на їхню думку, відмінності завдають шкоди навколишньої території.

"Збереження цієї якості необхідне для збереження і поліпшення характеру і вигляду природоохоронної зони", — заявили вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Також стало відомо, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".