"Просто приголомшливо": у покинутому особняку знайшли потаємні двері та цінні речі (відео)

Міський дослідник на ім'я Колін припустив, що маєток міг належати досить заможній людині. Однак він не міг зрозуміти, чому такий прекрасний будинок просто покинули.

Покинутий особняк, "застиглий у часі" після того, як його власники залишили його кілька років тому, має писані стелі, повністю заповнену шафу і підказку про те, коли його було покинуто. Про це розповів блогер і міський дослідник Колін з YouTube-каналу The Bearded Explorer.

Величезне шато з майже зогнилою їжею в холодильнику і вином у пляшках справило на чоловіка неймовірне враження. Колін, який відвідав не одну занедбану будівлю, назвав маєток одним із найдивовижніших місць, які він коли-небудь досліджував. Він вважає, що він був занедбаний протягом п'яти років. Розташований на трьох поверхах, з майстерно декорованими спальнями, великим винним погребом і навіть власним ліфтом, розкішний будинок майже все ще можна було б заселити, але було видно, що сюди вже давно не ступала нога людини.

Стеля однієї з кімнат провисла від вогкості, і Колін зі зрозумілих причин виявив обережність і не ризикнув піднятися на поверх вище.

"Я просто відчув, як підлога рухається... це було дуже страшно", — сказав він.

У будинку були потаємні двері між спальнями Фото: YouTube Усі кімнати прикрашені шпалерами в квіточку Фото: YouTube

За словами блогера, невідомо, чому явно дуже багаті власники покинули великий маєток. На продуктах, залишених у холодильнику, стояла дата придатності 2019, що свідчить про те, що тут уже щонайменше 5 років ніхто не жив. Усі ліжка були застелені, а меблі залишилися недоторканими, наче мешканці щойно поїхали й можуть повернутися будь-якої хвилини.

Усі кімнати прикрашені шпалерами у квіточку і відповідними фіранками. Чоловік натрапив на потаємні двері між спальнями, які також були оформлені в тому ж стилі, що робило їх практично непомітними. У якийсь момент Колін заходить у кімнату з високою склепінчастою стелею, вкритою фрескою ручного розпису.

"Ви тільки подивіться. Це просто приголомшливо. Я дійсно не очікував такого... це приголомшливо, просто приголомшливо", — каже блогер.

Усе в будинку просто "застигло в часі" Фото: YouTube Чоловіка здивувала розписна стеля Фото: YouTube

Деякі кімнати були завалені коробками з мотлохом і старими речами, що наштовхує на думку про те, що тут мешкала доволі літня людина, яка могла бути трохи барахольником. Найважче зрозуміти, чому будинок не залишили комусь, хто міг би переїхати, або просто не продали дорогу нерухомість.

Блогер знайшов низку кольорових фотографій, на яких чоловік зустрічається з різними друзями та членами родини. Колін припустив, що на одному зі знімків могла бути зображена легенда автоперегонів Енцо Феррарі, що, можливо, пояснює джерело очевидного багатства колишнього власника будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Також стало відомо, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".