Агентка Секретної служби стверджує, що Білий дім населений "привидами колишніх президентів"

Еві Пумпурас входила до складу особистої охорони президента Барака Обами й провела не один рік у знаменитому особняку.

Колишня спеціальна агентка Секретної служби США Еві Пумпурас стверджує, що чула дивні голоси й кроки в коридорах Білого дому. Вона впевнена, що кілька разів натрапила на привидів колишніх президентів. Про це пише Daily Star.

Жінка забезпечувала безпеку під час правління Клінтона, Буша й Обами. Американка переконана в тому, що в Білому домі мешкають привиди.

Еві Пумпурас провела не один рік у знаменитому особняку на Пенсільванія-авеню, 1600, охороняючи його мешканців від потенційних загроз. Однак найстрашнішими речами, з якими вона зіткнулася, за її словами, були не терористи, а "страшилки". Люди, деякі з яких служили в Білому домі десятиліттями, розповідали їй про надприродну історію будівлі.

"Вони говорили мені, коли я працювала в опівнічну зміну: "О так, у тій стороні водяться привиди". Вони говорили: "Хіба ви не чуєте ночами звук ключів?", а я ствердно відповідала. Тоді вони знову говорили, що це привид", — розповіла американка подкастеру Майку Рітланду.

Ілюстративне фото Фото: whitehouse.gov

Вважається, що в цій культовій будівлі мешкає кілька духів, насамперед Авраам Лінкольн. Перша леді Грейс Кулідж стверджувала, що бачила, як він визирав з вікна свого кабінету.

"Кажуть, Лінкольн завжди повертається, коли відчуває, що країна потребує допомоги або перебуває в небезпеці. Кажуть, він просто ходить коридорами другого поверху, стукає у двері та стоїть біля вікон", — додав мисливець за привидами Джаред Броуч.

Еві поспілкувалася з подкастером Майком Рітландом Фото: Instagram

Однак Еві сказала, що, хоча вона часто чула "примарні" голоси й незрозумілі кроки в Білому домі, коли працювала в охороні президента Обами, вона ніколи нікому не розповідала про свої надприродні зустрічі.

"Я хотіла зберегти свою роботу. Бувало, що ми проводили ротацію на одному з поверхів. Там є фотографія Кеннеді, де він дивиться вниз — були моменти, коли ви проходили повз, і у вас просто бігли мурашки по шкірі", — сказала вона.

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