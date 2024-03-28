"Земля Корони": подружжя змушують знести прибудову за 100 тисяч фунтів стерлінгів (фото)

Вейн і Наталі Ноук хотіли, щоб їхні літні рідні жили поруч із ними. Подружжя не знало, що будує помешкання на землі, яка їм не належить.

Вейн і Наталі Ноук з Великої Британії змушені знести прибудову до будинку вартістю 100 000 фунтів стерлінгів, попри дозвіл на будівництво. Про це пише The Mirror.

Приміщення прибудували поруч із маєтком подружжя, який коштує 2,1 мільйона фунтів стерлінгів. Нерухомість площею 8 акрів розташована на території, що охороняється.

Минулого року Вейн Нок і його дружина Наталі отримали дозвіл місцевої ради на будівництво житлового приміщення для своїх літніх батьків у будинку в селі Бартлі, графство Гемпшир (Англія). Але ледь завершивши будівельні роботи, компанія Forestry England (FE) пригрозила їм судовим позовом.

Подружжя, яке купило будинок із п'ятьма спальнями і прилеглий до нього котедж у серпні 2021 року, стверджує, що їм сказали, що земля, на якій вони будують, їм не належить, а є "землею Корони" (The Crown Estate). Роботи на ділянці припинено через побоювання, що їм доведеться знести дубовий каркас і рейковий дах.

Вони купили будинок разом із батьками Наталі, Майклом і Кетрін Драммонд, щоб, за їхніми словами, жити в будинку "мрії". 80-річний містер чоловік страждає на хворобу Паркінсона, тож подружжя звернулося по дозвіл на будівництво прибудови, щоб він міг з комфортом жити на першому поверсі.

Подружжя купило будинок із п'ятьма спальнями і прилеглий до нього котедж у серпні 2021 року Фото: Solent News

Подружжя не знало, що будує прибудову на частині ділянки, яка їм не належить, завдяки закону десятирічної давності. З 1983 року діє ліцензія на використання землі, яка не дозволяє іншим людям користуватися нею, але вона не дозволяє Ноукам будувати на смузі, що оперізує три сторони ділянки.

Сім'я наполягає на тому, що лист, надісланий із Forestry England у вересні минулого року, який інформує їх про реальне володіння землею, був першим. Згідно з сайтом компанії, 90% території Нового лісу належить The Crown Estate. Forestry England управляє нею з 1923 року.

Подружжя не знало, що будує приміщення на землі, яка їм не належить Фото: Solent News

Пара, яка наполягає на своїй "невинності", закликає до досягнення угоди шляхом обміну землею, купівлі ділянки у The Crown або зміни умов ліцензії, яка дозволила б їм будувати на цій ділянці.

"Цей будинок ми знаємо вже багато-багато років, і нам пощастило, що ми змогли купити його і поселити в ньому моїх батьків. Я знаю, що незнання не є виправданням, але нам не було сказано нічого такого, що змусило б нас дізнатися про це. Ми зробили помилку через невинність, це справді помилка", — сказала 53-річна місис Ноук.

Зараз батько Наталі проживає в готелі Фото: Solent News

Тепер у будинку подружжя запанував хаос, а її батько, який страждає на проблеми з рухливістю, змушений жити у вітальні, щоб мати змогу ходити до туалету, не піднімаючись сходами.

"Зрештою, ми вважаємо, що якщо є можливі варіанти, нехай і тривалі, то кому вигідно зносити прибудову?" — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

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