"Це чоловічий світ": стаття з газети 1950-х років обурила користувачів мережі (фото)

Опитування в старовинній американській газеті, яке показує яким було суспільство, викликало обурення багатьох людей у соцмережах.

Стаття з газети New York Daily Mirror, що вийшла в 1950-ті роки, в якій наводилася думка чоловіків про тілесні покарання жінок, викликала обурення серед користувачів соцмереж. Фотографією на форумі Reddit поділився користувач із нікнеймом zadraaa.

У статті чоловікам поставили запитання про те, чи можна за необхідності покарати жінку ляпасом. Троє з опитаних відповіли ствердно.

"Чому б і ні? Якщо вони, будучи дорослими, так і не навчилися поводитися, до них потрібно поставитися як до дітей і відшльопати. Це має спонукати їх скоріше подорослішати", — відповів Мігель Матос, касир із Нью-Йорка.

Далі своєю думкою поділився перукар Френк Дезідеро. Чоловік пішов ще далі, заявивши, що вважає гребінець корисним інструментом, який можна використовувати проти дружини, яка переступила межу.

"Я дуже вірю в гребінець. У моєму бізнесі чоловік дуже дорожить результатами, які він може отримати за допомогою правильно застосованого гребінця", — говорив він.

Троє з опитаних відповіли ствердно Фото: Reddit

Сторож автостоянки Тедді Галлей погодився з двома іншими чоловіками.

"Це вчить їх, хто тут господар. Багато жінок, здається, забувають, що це чоловічий світ", — заявляв він.

На щастя, ставлення до цього питання здебільшого змінилося, і тепер партнери, які стали жертвами домашнього насильства, можуть звернутися по допомогу до правоохоронних органів.

Фотографія обурила користувачів форуму, які висловили своє невдоволення в коментарях.

"Саме це і відбувалося в 50-ті. Жінок і дітей вважали речами, що належать чоловікові", "А це і є ті самі старі добрі часи, про які всі говорять?", "Це просто немислимо. Я в шоці від того, що таке могли надрукувати в газеті", "Це чоловічий світ — сказав надзвичайно успішний службовець автостоянки". — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що будівельник знайшов захований "лист у майбутнє" 1941 року. У записці було сказано про важкі умови праці й про те, що довелося пережити авторам послання. Вони також дали пораду майбутнім поколінням на випадок повномасштабного конфлікту.

Також стало відомо, що жінка помітила послання Судного дня під час ремонту старовинного будинку. Авторка контенту зізналася, що була збита з пантелику повідомленням під шпалерами і намагалася з'ясувати його значення. Користувачі соцмереж не на жарт налякалися побачивши кадри, якими поділилася дівчина.