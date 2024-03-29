Жінка в шоці від того, що на її землі випадково побудували будинок за $500 тисяч (фото)

Енн Рейнольдс планувала побудувати на ділянці жіночий оздоровчий центр. Однак свої корективи в плани жінки внесла пандемія COVID-19. Але поки вона чекала слушного моменту, хтось уже займався будівництвом.

Власниця ділянки Анналейн (Енн) Рейнольдс зі США приголомшена тим, що на її землі випадково побудували будинок за 500 тисяч доларів. Крім того, на неї подали до суду забудовники. Про це пише Unilad.

Жінка придбала ділянку землі в Парадайз-Парку на Гаваях 2018 року за 22 500 доларів, але, повернувшись, виявила, що на ній хтось побудував своє житло. Американка планувала побудувати там жіночий оздоровчий центр. Однак коли Енн повернулася на ділянку, провівши деякий час у Каліфорнії, вона виявила, що її плани зі створення бізнесу своєї мрії були порушені. Жінка перечікувала в іншому штаті пандемію COVID-19.

Енн чекала слушного моменту, щоб запустити своє підприємство, але все пішло не за планом, коли їй несподівано зателефонував рієлтор. Він повідомив їй, що на ділянці, яку вона придбала, продають будинок вартістю 500 тисяч доларів. Але це ще не все, оскільки на ділянці Енн не тільки побудували будинок без її дозволу, а й подали на неї до суду.

Унаслідок плутанини компанія помилково побудувала один будинок на ділянці Енн Фото: HawaiiNewsNow

Забудовник Keaau Development Partnership купив землю в цьому районі й найняв будівельну фірму PJ's Construction, щоб побудувати на ній близько дюжини будинків. Але внаслідок плутанини компанія помилково побудувала один будинок на ділянці Енн, а не на ділянці, яку купив забудовник.

Тепер Енн судиться із забудовником, а також із будівельною компанією, архітектором та іншими особами. Із судових документів випливає, що їй запропонували сусідню ділянку еквівалентної площі та вартості, але вона відхилила цю пропозицію.

За її словами, вона розглядала куплену ділянку як "священну" і придбала її тому, що вона мала всі необхідні якості для її бізнесу. Її адвокат Джеймс ДіПаскейл заявив, що жінка не повинна нічого платити забудовникам. Він стверджував, що це створить прецедент, коли люди будуть влазити на вже продану землю.

Енн судиться із забудовником, а також із будівельною компанією, архітектором та іншими особами Фото: HawaiiNewsNow

Однак на цьому неприємності не закінчилися. Під час судових тяжб у будинку на ділянці Енн оселилися сквотери.

"До того як вони поставили паркан, сюди приходили люди та заглядали всередину", — розповів сусід.

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