"Не збираюся тут жити": блогер, який купив будинок на Amazon, швидко пошкодував про це (відео)

Зірка TikTok на ім'я Джефф показав своє нове збірне житло, в якому він не бажає жити. Спочатку це здавалося вигідною угодою, але побувавши всередині він помітив, що щось не так.

23-річний блогер і творець контенту на ім'я Джефф купив цілий будинок на Amazon за 24 тисячі доларів, але, зайшовши всередину, виявив серйозну проблему. Про це він розповів в одному з відео у своєму TikTok.

На Amazon можна купити практично все, а тепер можна замовити навіть цілий "складаний" будинок.

У наші дні багатьом людям важко стати на ноги й потрапити на соціальні сходи нерухомості, тому химерне рішення зірки TikTok не виглядає чимось незвичайним. Хлопець купив повноцінне житло за 24 000 доларів, враховуючи, що середній будинок у Великій Британії коштує близько 364 тисячі доларів, це видається абсолютно вигідною угодою. Однак побувавши всередині, він виявив, що у цього скромного житла є великі проблеми.

Творець контенту Джефф купив будинок на Amazon Фото: Lad Bible

Творець контенту Джефф купив будинок на Amazon, але тепер не хоче в ньому жити. Попри те, що він повністю укомплектований побутовою технікою, з ванною кімнатою і навіть двома диванами та журнальним столиком. Проблема полягає в тому, що хлопець не може встати в повний зріст перебуваючи всередині будинку.

"Мені 23 роки, і я щойно купив будинок на Amazon. Я не збираюся тут жити, я взагалі-то збираюся винайняти квартиру на Airbnb, тому що, як я вже говорив, стелі тут дуже низькі", — сказав він у своєму відео.

Потім він показав будинок зсередини й він перший погляд виглядав досить вражаюче, але незабаром він зрозумів, що може зачіпати стелі. Зірка соцмереж пояснив, що його зріст становить 173 см, що нижче середнього зросту для чоловіків у Великій Британії та США, тому він зазначив, що для високих людей це буде великою проблемою.

Хлопець уточнив, що будинок уже належить йому і він просто чекає дозволів, щоб здати його в оренду. Джефф також планує зробити в ньому невеликий ремонт, оскільки він не був фанатом наданих меблів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Також стало відомо, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".