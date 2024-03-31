Знайди собаку: чергова головоломка від Lords and Labradors підкорює мережу (фото)

На пошук цуценяти йде приблизно 20 секунд, і тільки кожен п'ятий може знайти його менш ніж за 10 секунд.

Британська компанія Lords and Labradors, яка займається виробництвом корму для собак, відома не тільки своєю продукцією, а й головоломками за участю тварин. Вони допомагають переключити увагу і змусити людський мозок працювати по-іншому. До Великодня співробітники бренду порадували шанувальників новим ребусом, пише Mirror.

Напередодні великодніх вихідних вони представили картинку, на якій необхідно знайти біле цуценя, заховане серед зображень білих великодніх кроликів.

Фото: Lords and Labradors

За статистикою, на виявлення песика людина витрачає 20 секунд, але тільки кожному п'ятому під силу побачити його менш ніж за 10 секунд.

На малюнку всі кролики займаються своїми справами: хтось із них пустує, хтось гризе морквину, ще хтось ховається за кущами та деревами.

Якщо не виходить одразу виявити цуценя, спробуйте наче розбити малюнок на сектори і вже тоді, уважно розглядаючи кожен із них, ви знайдете те, що хочете.

Фото: Lords and Labradors

У такі ігри можна грати разом із друзями, зібравшись за святковим столом. Подібні головоломки змушують напружувати увагу, концентрацію та й просто піднімають настрій.

Раніше ми пропонували знайти на малюнку коня без хвоста, причому зробити це потрібно було за 5 секунд. Також читачі мали знайти на святковій картинці 5 відмінностей за 9 секунд

Нагадаємо, Фокус писав, яка оригінальна оптична ілюзія змушує мислити нестандартно.