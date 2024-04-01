Витратили $10 млн: особняк Playboy заново відбудували після часткового знесення (фото)

Архітектору Річарду Лендрі було доручено повністю переробити будинок. У ньому повинні бути присутніми деякі аспекти оригіналу і трохи модернізації.

У Лос-Анджелесі (США) триває ремонт особняка Playboy. Будинок був частково знесений і відбудований заново під час реконструкції вартістю 10 мільйонів доларів. Про це пише The Mirror.

Чудовий грот і задній двір, де Г'ю Гефнер влаштовував найкращі вечірки в Лос-Анджелесі, змінить свій зовнішній вигляд і поверне свою колишню славу. Процес будівництва не був легким, адже на нього пішло понад чотири роки і роботи на ділянці все ще тривають.

Архітектору Річарду Лендрі було доручено повністю переробити будинок, вклавшись у 10 мільйонів доларів. У ньому будуть присутні деякі аспекти оригіналу і трохи модернізації. Фотографії показують хід робіт, велика частина яких здається незавершеною. Проте знімки дають уявлення про розкішний будинок.

У документах, поданих до Департаменту міського планування Лос-Анджелеса, ця будівля описується як "підземна прибудова до наявного триповерхового житла на одну сім'ю". Будинок для персоналу був частково знесений, щоб побудувати приміщення, що включає спортзал і гараж. Що стосується головної будівлі, то житлова площа становить 1672 квадратних метри, і її просто збираються трохи підправити.

У новому особняку повинні бути присутніми деякі аспекти оригіналу і трохи модернізації Фото: GoffPhotos.com

План будівництва полягає в тому, щоб переробити наявний особняк, зберігши деякі елементи оригіналу, але водночас розширивши його і надавши йому нового вигляду. Кухня, сімейна кімната і ванні кімнати також будуть перероблені. У дозвільних документах зазначено, що в будинок проникатиме більше природного світла завдяки новим світловим люкам.

Особняк складається з двох частин: основного будинку і, схоже, гостьового будиночка. Загалом його архітектура показує блиск, гламур і старомодну замкову естетику. На задньому дворі, який ще тільки упорядковується, розташований величезний басейн. Сади, судячи з усього, все ще перебувають у стадії розроблення, оскільки земля на ділянці розкидана, а великі живоплоти закривають територію як паркан.

На задньому дворі, який ще тільки упорядковується, знаходиться величезний басейн Фото: GoffPhotos.com

Підприємець Дарен Метропулос, який живе по сусідству з маєтком, купив ділянку, коли вона надійшла в продаж, і хоче об'єднати два об'єкти.

"Г'ю Гефнер був провидцем у бізнесі, гігантом у медіа та культовою постаттю поп-культури, чия спадщина залишить незгладимий слід", — говорив він.

Видання зазначає, що купівля відбулася 2016 року, перед смертю Г'ю. Власнику Playboy було дозволено жити в будинку, поки він не помер у віці 91 року лише через рік. Через кілька років Дарен вирішив, що будинку пора оновитися.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 7 мільйонів фунтів на будівництво будинку, який тепер нікому не потрібен. Ворожка на картах таро Інбаал Хонігман передбачила, що власник ультрасучасного особняка на вершині скелі поруч із морем не зможе його продати. За її словами, чоловіка переслідують горе, втрата і самотність.

Також стало відомо, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один із комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".