Жінка зашарілась від змісту любовних листів свого прадіда (фото)

Романтичне послання, написане акуратним почерком, вразило інтернет-користувачів своєю автентичністю та безпосередністю.

Анжела Наусс з Колорадо, переглядаючи речі своєї 97-річної бабусі, випадково натрапила на старовинний любовний лист, датований 5 серпня 1890 року. Автором послання виявився її прапрадід — Сальваторе Чуччі. За кілька місяців після імміграції з Італії до Сан-Франциско (США) він вишукано запрошував на побачення Анну Мерфі, яка згодом стала його дружиною. Про цю історію написало видання Newsweek.

Попри нетривалий термін перебування в США та незнання англійської, Сальваторе написав щиросерде послання, сповнене романтики та чарівності.

"Найдорожча моя… Я люблю ходити на побачення. Сьогодні ввечері, якщо ти прийдеш, я чекатиму тебе на розі о 9 годині. Сподіваюся, ти не розчаруєшся. Бувай, люба Анно, кохай мене вічно. Цілую, твій вірний та люблячий С. Чюччі", — вишукано звертався чоловік до своєї коханої.

Лист, написаний акуратним почерком, вразив інтернет-користувачів своєю автентичністю та безпосередністю. Зворушливі слова не лишили Анну байдужою — згодом пара одружилась та стала батьками для чотирьох дітей.

Анжела Наусс поділилася цією історією на своїй сторінці в TikTok, аби надихнути людей цінувати кохання та залишати по собі спогади для нащадків.

Сальваторе Чуччі зі своєю коханою, Анною Мерфі Фото: колаж Фокус

"Одного дня вас не стане, але ваша любов триватиме вічно. Хто знає, можливо, ваша правнучка теж знайде один з ваших листів", — філософськи зауважила дівчина, яка зашарілась, вперше прочитавши любовне послання свого прадіда.

Багато глядачів у своїх коментарях похвалили чоловіка за майстерність.

"Послухайте, така каліграфія дає багато свободи дій"

"Мені б це підійшло"

"У Сальваторе однозначно є харизма"

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Лора та Джейсон Ламонбі-Паркер з Великої Британії під час ремонту у своєму будинку знайшли таємничі листи попереднього власника. Подружжя сподівається в найближчому майбутньому повернути артефакти.

Крім того, закохана пара з Міннеаполіса (США) робила ремонт у своїй ванній кімнаті й знайшла два любовні листи, яким може бути майже сто років. Метт і Керрі Тессмер провели власне розслідування, щоб дізнатися, ким був автор послань.