Зловила три кулі: собака-робот допоміг поліцейським затримати злочинця (відео)

Співробітники поліції зазначили, що використання таких технологій під час арешту врятувало життя офіцерів і справжніх тварин.

У США робот-пес на прізвисько Роско отримав три кулі з гвинтівки, допомагаючи знешкодити злочинця у штаті Массачусетс. Про це пише USA Today.

Чотирилапий робот Spot взяв участь в операції із затримання озброєного чоловіка, який сховався в житловому будинку. Робот першим рушив уперед, щоб зустріти правопорушника, відчинивши вхідні двері. Роско передавав зображення з відеокамери поліцейським, які керували ним. Побачивши робота, злочинець перекинув його ударом ноги, але той швидко піднявся і пішов за невідомим на другий поверх.

"Коли підозрюваний із явним здивуванням усвідомив, що робот стоїть за ним на сходах, він знову збив його з ніг, а потім спрямував гвинтівку в бік Роско", — ідеться в повідомленні поліції.

Робот Роско отримав три кулі Фото: Massachusetts State Police

Ймовірний злочинець тричі вистрілив у робота, після чого зв'язок із ним було втрачено. Підозрюваний також спробував знищити "напарника" Роско, іншого робота-сапера, але не влучив у нього.

У результаті спецзагони затримали чоловіка, застосувавши сльозогінний газ. За їхніми твердженнями, Роско зіграв ключову роль у проведенні операції й успішно виконав своє завдання.

До цього інциденту в робота Spot ніколи не стріляли, повідомила компанія виробник Boston Dynamics.

"Ми раді, що єдиною жертвою того дня став наш робот", — заявив її представник.

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