Розлади харчової поведінки можуть торкнутися кожного: як собі допомогти

Розлади харчової поведінки (РХП) є досить поширеною проблемою в усьому світі.

Розлади харчової поведінки можуть мати різні форми та протягом життя торкнутися будь-якої людини. Але соціальні норми та стереотипи нашого суспільства часто нівелюють цю проблему, прирікаючи людей, які страждають від РПП, на самотність і сором. Про це пише USNews.

На щастя, останніми роками розуміння емоційних і соціальних факторів, які можуть призвести до розвитку РХП, значно покращилося. І люди, які обирають боротися з цією недугою, мають доступ до великої кількості варіантів та інструментів лікування. Однак серед перешкод на шляху до подолання цієї проблеми залишаються дезінформація, відсутність освіти, соціальна дискримінація та багато іншого.

Поінформованість і доступ до медичної допомоги можуть допомогти людям із розладами ХП вирішити ці проблеми та освоїти здоровіші харчові звички. Вивчення розладів харчової поведінки може показати пацієнтам із цією недугою, що їхнє благополуччя важливе, а одужання — реальне.

Кому загрожує РХП

Серед розладів харчової поведінки найвідоміші — нервова анорексія та нервова булімія, але існує й низка інших станів, наприклад, компульсивне переїдання. Поширена хибна думка, що до РХП схильні, в першу чергу, молоді жінки, але це не так, будь-яка людина незалежно від віку, раси або статі може зіткнутися з цією проблемою.

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Експерти вважають, що люди можуть народжуватися з генетичною схильністю до розладу харчової поведінки, крім того, серед причин можуть бути й негативні фактори навколишнього середовища, які можуть у певний момент активувати таку поведінку. Наприклад, спортсменка, якій треба схуднути для участі в змаганнях, або нова мама можуть зіткнутися з РХП, якщо мають схильність до цього.

Проте стереотипи щодо того, хто може зіткнутися з цим розладом, можуть заважати людям, які вчасно звертатимуться за медичною допомогою. Деякі хворі можуть повністю заперечувати свій досвід, посилаючись на те, що вони не відповідають певному образу.

Медична спільнота постійно вдосконалюється в цій сфері. Наприклад, у минулому лікарі набагато рідше запитували темношкірих американців про розлади харчової поведінки, ніж їхніх білих однолітків. Дослідження показують, що в молодих людей із вищим індексом маси тіла ймовірність розвитку РХП нижча, ніж у тих, хто входить до норм "нормальна вага" або "недовага".

Недавнє дослідження 9- й 10-річних дітей показало, що хлопчики з такою ж імовірністю, як і дівчатка, страждають на розлади харчової поведінки. Вважається, що 10 млн хлопчиків і чоловіків у США протягом життя зіткнуться з цією проблемою.

Наслідки ігнорування РХП, неправильного діагнозу чи неадекватного лікування можуть бути смертельними. За оцінками дослідників, у 2018–2019 роках понад 10 тис. смертей були пов'язані з розладами харчової поведінки, а 1 із 5 смертей серед людей із нервовою анорексією закінчувалася самогубством.

Кількість РХП зростає

Як ми знаємо, на появу РХП впливає і довкілля. Під час пандемії COVID-19 кількість дзвінків на лінію допомоги Національної асоціації розладів харчової поведінки зросла на 70-80%. У цей час ізоляція сприяла зростанню користувачів соціальних мереж: із липня 2019 року до липня 2020 року їх кількість у всьому світі збільшилася на 10,5%.

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І хоча багато хто вже повернувся до звичного життя, безладне харчування зберігається. За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань, із осені 2019 року до осені 2022 року середня кількість відвідувань відділень невідкладної допомоги, пов'язаних із РХП, серед підлітків від 12 до 17 років збільшилася на 55%. Серед цієї кількості — 57% дівчаток і 37% хлопчиків.

Найчастіше зовнішній вигляд не може показати нам, чи страждає людина на розлад харчової поведінки, однак її поведінка, ставлення до життя та їжі можуть дати ключ до розуміння проблеми. Занепокоєння своєю вагою чи підрахунком калорій, відмова від певних продуктів чи надмірні фізичні навантаження можуть бути можливими ознаками РХП. Проблеми із зубами та ШКТ, а також втома можуть бути фізичними симптомами, що людей бореться з розладом харчової поведінки.

Звісно, ставити діагноз за симптомами некоректно, потрібно звертатися за допомогою до кваліфікованого медичного працівника. І пам'ятайте, якщо у вас чи у вашої близької людини діагностували РХП, є варіанти лікування та підтримки, які допоможуть одужати й налагодити здорові стосунки з їжею.

Як зцілитися?

Підвищення обізнаності населення та розуміння розладів харчової поведінки значно спрощують процес одужання.

Звернення за лікуванням зараз стало зручнішим і менш травматичним. Особисті й онлайн консультації з психотерапевтом можуть допомогти людям, які живуть із РХП, визначити шляхи задоволення своїх потреб.

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Персональні та віртуальні бригади допомоги використовують комплексний підхід до лікування розладів харчової поведінки, залучаючи пацієнта й членів його сім'ї в розробку індивідуального плану лікування, що ґрунтується на особистісних особливостях.

Раом із підвищенням обізнаності населення щодо РХП розвиваються також і технології. Наприклад, додатки, які дозволяють впоратися зі стресом, чи-то ведення щоденника, чи медитація можуть допомогти людям із розладами харчової поведінки впоратися з тригерами навколишнього середовища

Більше інформації — більше можливостей

На жаль, безладне харчування та розлади харчової поведінки найчастіше ретельно ховаються. Сором може погіршити проблеми з психічним здоров'ям у людини із РХП і перешкодити звернутися за своєчасною та ефективною допомогою.

Останні дані показують, що загалом ставлення до психічного здоров'я змінюється на краще. Наразі активно обговорюються питання тривожності, депресії та інших аспектів, що стосуються психічного благополуччя, тому важливо, щоб туди включалися обговорення розладу харчової поведінки.

Обговорення симптомів, обмін історіями одужання можуть допомогти в боротьбі зі стереотипами та забобонами, які заважають людям розпізнати важливі ознаки, звернутися за лікуванням і стати на шлях одужання.

Дисклеймер:

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.