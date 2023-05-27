Чим небезпечний гель-лак? 3 причини подумати двічі. Думка експерта

Манікюр – це не зовсім про яскраві візерунки, а більше про здорові та доглянуті нігті, тому потрібно до нього відповідати відповідально.

Гель-лак втілив жіночу мрію про ідеальний манікюр, який довгий час залишається акуратним і свіжим. Гель-лак з'явився понад 10 років тому і поєднав характеристики гелю для нарощування нігтів та звичайного лаку. Таке технологічне диво дозволило жінкам на кілька тижнів забувати про манікюр. Багато жінок досі не уявляють своє життя без такого покриття, проте зараз популярність набуває звичайного гігієнічного манікюру без покриття. Чому? Розібратися в цьому допоможе спеціаліст у галузі подології Тетяна Адаменко

Існує думка, що гель-лак шкідливий тим, що нігті під товстим шаром засобів не дихають, тому потрібно давати їм відпочивати. Однак, це не так. Нігті не можуть відчувати біль, бо створені з мертвих клітин. Що може піти негаразд, при використанні гель-лаку?

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Опік нігтьової пластини

Виявляється, процедура накладання гель-лаку не така безпечна, як здається на перший погляд, в першу чергу через використання лампи.

"Лампи для закріплення покриття бувають двох типів: UV і LED, проте вони обидві використовують ультрафіолетове випромінювання. Вони виділяють UVA-промені, які можуть викликати опік нігтьової пластини. Ці промені сильно ушкоджують нігті і в цьому випадку йдеться вже не про красу, а про здоров'я» — каже підолог.

Про опіки нігтьової пластини свідчать:

відчуття печіння (може виникнути ще під час сушіння під лампою);

зміна кольору нігтьової пластини на червоний чи жовтий;

нариви на пальцях;

болючі відчуття.

Якщо ви зіткнулися хоча б з однією ознакою опіку, слід негайно звернутися за допомогою до фахівця, адже якщо не надати допомогу, то негативні наслідки та больові відчуття лише посилюватимуться.

Пошкодження нігтьової пластини

Причин може бути кілька. По-перше, безпечно ходити з покриттям можна не більше двох тижнів, потім його потрібно зняти та відновити. А, по-друге, пошкодити нігтьову пластину через неправильне зняття покриття або використання неправильних інструментів.

Сучасні майстри спилюють покриття, використовуючи різноманітні фрези, які за неакуратного проведення процедури можуть пошкодити нігті.

"Безпечніше знімати гель-лак, як раніше, за допомогою фольги та засобів для зняття лаку. Так реально зняти не тільки лак, а й базове покриття, яке взагалі не рекомендують спилювати за допомогою апарату, тому що є ризик спиляти половину пластини. Саме тому ваші нігті стають ламкими і тонкими, а не через покриття», — зазначає фахівець у галузі подології Тетяна Адаменко.

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Оніхолізис

На жаль, випадки появи грибка після використання гель-лаку не рідкість. Для оніхолізису характерна повна або часткова відшарування нігтя від м'яких тканин, а також зміна кольору нігтя — на жовтий, білий або коричневий. Під нігтем може накопичуватися волога, з'являється пліснява та грибок, але через те, що ви постійно носите щільне покриття з гель-лаку, то цього просто не помічаєте. Саме тому слід раз на кілька місяців знімати основу, побачити реальний стан нігтів.

"Відшарування нігтя пов'язане також із використанням лапки для сушіння. Під час сушіння верхній шар лаку стискається, з'являється гіпоксія яка і призводить до відшарування пластини від нігтьового ложа" — пояснює Тетяна.

Крім того, відшарування нігтя може статися через:

травмування нігтя;

неякісний манікюр;

низька кваліфікація майстра манікюру;

не продезінфіковані інструменти;

неякісний гель-лак (якщо минув термін придатності).

Отже, багато залежить від кваліфікації майстра, адже навіть неправильний пил може призвести до вростання нігтя, коли вже знадобиться допомога підлоги.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.