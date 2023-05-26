Як заспокоїтись. 6 продуктів, які допоможуть зняти тривогу та стрес

У сьогоднішніх складних та напружених обставинах, тривога — звичайне явище для більшості людей. Допомогти впоратися з нею, крім усього іншого, можуть деякі продукти.

Існує ряд продуктів, які можуть забезпечити необхідні поживні речовини та сполуки, що сприятимуть розслабленню, зменшенню стресу та покращенню загального самопочуття. Про це пише Health shots.

Експерт з фітнесу та харчування Рохіт Шелаткар пояснює, що стрес та занепокоєння викликані підвищеним виробництвом кортизолу в організмі людини. У такі моменти люди часто їдять надмірну кількість солодкої та солоної їжі. Хоча продукти з високим вмістом жирів можуть тимчасово покращити наш настрій, зрештою вони приносять більше шкоди, ніж користі, і, навпаки, можуть спричинити депресію та тривожні стани. "Кофеїн, перероблене м'ясо та продукти з високим вмістом цукру можуть підвищити рівень кортизолу та посилити симптоми тривоги", — каже Шелаткар. Крім білка та вітамінів, є деякі суперпродукти, які допомагають зменшити тривогу ій допомогти у вирішенні таких проблем як стрес, депресія і втома.

Чорниця

Чорниця не тільки смачна, а й багата на антиоксиданти, особливо антоціани, які сприяють зниженню стресу. Ці антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом та запаленням, які пов'язані з тривожними розладами. Дослідження, опубліковане в Journal of Nutritional Science, показало, що чорниця сприяє покращенню настрою, зменшуєсимптоми депресії та занепокоєння. Щоденне додавання жмені чорниці до вашого раціону може поліпшити ваше психічне здоров'я.

Лосось

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Жирна риба, така як лосось, багата омега-3 жирними кислотами, особливо ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) та ДГК (докозагексаєнова кислота). "Жири омега-3 сприяють зменшенню окислювального стресу та контролюють занепокоєння за рахунок покращення функцій мозку", — говорить Шелаткар. Регулярне вживання лосося може стати природним джерелом жирних кислот омега-3 і сприяти більш спокійному душевному стану. Волоські горіхи та лляне насіння також є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот і повинні бути присутніми в раціоні для профілактики стресу та тривоги.

Банани

Банани є джерелом магнію. Дослідження 2004 року, опубліковане в Європейському журналі клінічного харчування, показало, що магній сприяє покращенню настрою. Один великий банан містить 37 мг магнію, який допомагає знизити кров'яний тиск. "Банан допомагає підтримувати роботу серця, а також допомагає контролювати занепокоєння, тривогу та перепади настрою", — каже Шелаткар.

Складні вуглеводи

Експерт з харчування пояснює, що складні вуглеводи із цільного зерна не дають вам почуватися пригніченими, забезпечуючи повільне вивільнення енергії в кровоток. Відомо, що вуглеводи підвищують рівень серотоніну, який називають "гормоном щастя". Щоб зберегти енергію та щастя, слідкуйте за тим, щоб щодня у вашому раціоні були присутні цільнозернові продукти.

Цитрусові

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У цитрусових знаходиться найвища концентрація вітаміну С, який, крім усього іншого, допомагає боротися зі стресом. "Було доведено, що вітамін С знижує емоційний та фізичний стрес, ймовірно, за рахунок зниження рівня кортизолу", — каже Шелаткар. Гормон кортизол, також відомий як гормон "бий або біжи", вивільняється при стресі і пов'язаний із низкою психічних розладів.

Бобові

В огляді, опублікованому у журналі Nutrients у 2017 році, оцінювався вплив споживання бобових на показники психічного здоров'я. Огляд показав, що споживання бобових може вплинути на зниження занепокоєння і поліпшення настрою завдяки їх поживному складу. Нут, сочевиця, квасоля та інші бобові містять антиоксиданти, вітамін В6 та магній. Їх можна використовувати як альтернативу червоному м'ясу, тому що вони багаті на рослинний білок.

Природно, що тільки продукти не зможуть вилікувати тривожні розлади, проте включення їх до свого раціону може стати цінним доповненням до вашої роботи з подоланням тривоги і стресу. Подбавши про своє харчування та змінивши спосіб життя, ви зробите важливий крок до більш спокійного та врівноваженого стану.

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