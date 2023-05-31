Топ-7 способів змусити ваше волосся швидко вирости

Ці професійні поради допоможуть вашому волоссю рости максимально швидко.

Спроба відростити довге волосся або зробити його густішим може тягтися роками і не закінчитися хеппіендом. Волосся є другою, після кісткового мозку, найшвидше зростаючою тканиною в організмі людини за даними Трихологічного суспільства, а середня швидкість росту становить від 0,5 до 1,7 сантиметра на місяць. Такий ріст може здатися мінімальним, особливо якщо ви дуже чекаєте, коли вони відростуть.

За даними Американської академії дерматологічної асоціації (AAD), випадання від 50 до 100 волосин на день є нормальним явищем, але якщо ви вважаєте, що ріст дійсно сповільнився, є деякі правила, які допоможуть прискорити ріст волосся. Ви можете змінити гребінець, контролювати частоту використання фена, щоб зменшити пошкодження волосся або додати олію та спеціальні засоби для росту волосся.

А ось секрети та домашні засоби, які, за словами провідних дерматологів, знаменитих перукарів та експертів з догляду за шкірою, допоможуть вам швидко відростити волосся. Про це пише Good Housekeeping

Частіше стрижіться

Це може здатися нелогічним, але якщо ви хочете, щоб ваше довге волосся було дійсно здоровим, необхідно регулярно його підстригати. "Хоча стрижки не змусять ваше волосся рости швидше, вони позбавлять вас від січених кінчиків— пояснює Майкл Дуеньяс, знаменитий перукар з Лос-Анджелеса. "Усунення ламкості створює видимість того, що ваше волосся росте швидше". Зрештою, січені кінчики можуть призвести до втрати довжини волосся, не кажучи вже про блиск, об'єм і гладкість.

Правильно харчуйтесь

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Наявність довгого волосся залежить не тільки від того, як ви доглядаєте за ним, але і від того, що ви їсте. "Щоб стимулювати зростання волосся, вам потрібно "годувати" його зсередини", — пояснює Франческа Фуско, доктор медичних наук, дерматолог із Нью-Йорка. Які продукти прискорюють ріст волосся? Продукти із високим вмістом білка! "Спробуйте збільшити споживання білка за допомогою таких продуктів, як риба, боби, горіхи та цільнозернові продукти", — рекомендує вона. Навіть якщо ви не любитель м'ясо, вам все одно слід дотримуватись дієти з високим вмістом білка для росту волосся. Жінки, які не отримують його в достатній кількості, часто страждають на "надмірне випадання волосся", — каже доктор Фуско.

Додайте вітаміни для волосся

Якщо ваше харчування не забезпечує вас достатньою кількістю поживних речовин, додайте вітаміни. "Шукайте полівітаміни, які розроблені та марковані як "для волосся, шкіри та нігтів", — пропонує доктор Фуско. "Вони містять важливі вітаміни, такі як біотин, С і В, які можуть підтримувати здоров'я волосся". Також для волосся корисні наступні вітаміни та мінерали, які сприятимуть оздоровленню волосся:

Вітамін А

Вітамін C

Вітамін Е

Цинк

Залізо

Омега-3 жирні кислоти

Не освітлюйте волосся

Як би шикарно не виглядало платинове волосся, перехід від більш темного відтінку до світло-русого може завадити росту довгого волосся. "Коли кутикула волосся пошкоджена окислювачем, у вас може бути більше січених кінчиків", — пояснює Елізабет Хісеродт, старший колорист салону Cutler в Нью-Йорку. "Чим менше хімічних обробок, тим краще буде рости ваше волосся" .

Уникайте занадто гарячої укладки

Бережіть своє волосся і не використовуйте плойку та фен занадто часто. Якщо без цього не обійтися, знизите температуру і завжди користовуйтесь термозахисним засібом — інакше ризикуєте пошкодити волосся, що призведе до їх ламкості.

Регулярно розчісуйте волосся

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Якщо ви сильно втомилися, ви можете вважати розчісування волосся перед сном марнуванням часу, але кілька швидких рухів рукою можуть бути корисні для здоров'я вашого волосся і шкіри голови в цілому. "Починайте зі шкіри голови, використовуйте пружну щітку, щоб рівномірно розподілити масла шкіри голови по волоссю, щоб вони залишалися природно зволоженими", — рекомендує Мері Кейт О'Коннор, знаменитий стиліст і колорист Cooper у Західному Голлівуді, Каліфорнія. Бонус: цей простий крок щовечора також допомагає покращити кровообіг та робить шкіру голови здоровішою.

Захищайте волосся від фізичних ушкоджень.

Волосся особливо схильне до ламкості, коли воно мокре, тому розчісуйте волосся перед миттям шампунем. "Вплив води призводить до набухання та розтягування волосяного стрижня, внаслідок чого зовнішній шар, схожий на гальку, піднімається, а додатковий стрес від розчісування у такому стані може призвести до його поломки", — каже старший хімік Лабораторії краси Good Housekeeping Institute Сабіна.

Якщо вам потрібно розплутати мокре волосся, робіть це правильно: нанесіть кондиціонер від коренів до кінчиків і використовуйте більш м'який гребінець з широкими зубчками або щітку, що розплутує, починайте від кінчиків вгору невеликими рухами, щоб запобігти розриву волосся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.