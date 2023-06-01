Правда про кето-дієту. Шкода для здоров'я, на думку нутриціолога

Кето-дієта обіцяє приголомшливі результати у схудненні і навіть користь для здоров'я загалом. Чи так це насправді?

В основі кето-дієти лежить практично повне виключення вуглеводів. В результаті в метаболізм включаються жири і кето-тіла, адже через малу кількість вуглеводів (до 50 г на день), вичерпується запас глюкози і організм повинен брати її зі своїх "резервів". Таким чином, організм входить у стан кетозу – спалювання внутрішнього жиру.

Ми поговорили з нутриціологинею, інструктором зі здорового харчування Наталією Козак про те, як працює кето-дієта і чи підходить вона всім, хто хоче позбутися зайвої ваги.

"Ця дієта, як і будь-які дієти у світі заснована на дефіциті калорій, але дефіцит калорій досягається за рахунок практично повної відсутності вуглеводів у раціоні: крупа, хліб, макарони, будь-які солодощі — все це під забороною. На кето-дієті вуглеводний раціон складає приблизно 5-10% і здебільшого це овочі" — каже нутриціологиня.

Справді, в раціоні кето-дієти – м'ясо, птиця, риба – без обмеження жирності, горіхи, насіння, а також нерафіновані рослинні олії, вершкове масло, майонез та інші соуси, але без цукру та крохмалю у складі. Вуглеводи становлять лише незначну частину і в основному це різні види капусти та салатів.

Переваги та недоліки кето?

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В інтернеті ви знайдете масу захоплених відгуків користувачів про приголомшливі результати схуднення на такому харчуванні. "Насправді, за рахунок критично низької кількості вуглеводів вага втрачається швидко, а за рахунок високої кількості білка та жирів така дієта вважається досить ситною", — каже Наталія Козак.

Проте фахівець зі здорового харчування вважає, що така система харчування не є панацеєю і може завдати величезної шкоди здоров'ю при неправильному або довготривалому її використанні. Які ж недоліки є у кето-дієти, якщо вона дає чудові результати у схудненні?

"Кето-дієта має ряд недоліків. По-перше, це те, що на даному раціоні дуже важко набрати потрібну кількість клітковини. По-друге, надлишок білка підвищує запалення в організмі, а надлишок жиру (насиченого, в тому числі, оскільки не всі їдять авокадо, горіхи та оливки), — отримують проблеми із серцево-судинною системою та проблеми у ліпідному профілі. Тому я не рекомендую цю дієту нікому. Насправді через значний перекос нутрієнтів вона лише шкодить організму” — зазначає нутриціологиня.

На думку Наталії, такий метод харчування може існувати в режимі схуднення будь-якої людини, але дуже нетривалий час. Особливо шкідлива кето-дієта для людей, у яких вже є проблеми із серцево-судинною системою та для тих, хто має проблеми із жовчним міхуром.

"Люди часто віддають перевагу насиченим жирам, а велика кількість насиченого жиру сприяє активному вивільненню жовчі з жовчного міхура. Якщо там є біліарний сладж або каміння, то таке надмірне скорочення може спровокувати рух цих каменів, забивання жовчних проток, різкі болі і т.д." — зазначає Наталя.

Крім того, щоб увійти в стан спалювання кетонових тіл, потрібно, щоб рівень вуглеводів був відповідний старту початку розпаду кетонових тіл. Адже може статися так, що процес кетозу не настане і людина не отримає позитивного результату, а лише зашкодить собі.

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Наталя Козак зазначає, що якщо говорити про схуднення, то збалансована дієта в розрахунку "-10%" енергії даватиме стабільний результат у схудненні та не завдасть шкоди здоров'ю. Крім того, відсутність вуглеводів у раціоні вкрай небажана для бактеріальної флори та ендокринної системи нашого організму.

"Кето-дієта має перспективні результати в лікуванні певних захворювань, але тривале використання даної дієти здоровими людьми, загрожує дисбалансом по нутрієнтам і принесе значно більше шкоди, аніж користі" — підсумувала нутриціолог.

Насправді кето не є чимось новим і існує вже понад 100 років, застосовуючись при лікуванні лікарсько-стійкої епілепсії. Що стосується застосування даної системи харчування з метою зниження ваги, то поки що вивчені лише короткострокові результати, а щодо результатів у довгостроковій перспективі та безпеки даного методу – все неоднозначно.

Враховуючи ризики та шкоду, яку кето-дієта може завдати здоров'ю, це не найкращий метод у боротьбі із зайвою вагою.

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