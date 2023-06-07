Як швидко підтягнути обличчя. Рекомендації косметолога

Хочете скинути 5-10 років і підтягнути овал обличчя, не вдаючись до салонних процедур? Допоможе домашній ліфтінг!

Сила земного тяжіння не лише допомагає нам, утримуючи нас на землі, а й впливає на шкіру обличчя, проявляючись провисанням м'яких тканин. Цей процес називається птозом і найбільш схильні до нього володарки жирної шкіри, яка через підшкірно-жирову клітковину стає досить важкою. Але є рішення, яке допоможе повернути вашому обличчю витонченість та чіткі контури. Про те, як відновити шкіру в домашніх умовах, нам розповіла косметолог-естетист Анна Круглик.

На те, що обличчя "сповзає" є досить багато причин, одна з основних, зовсім не вік, а стрес. Втома, перенапруга та недосипання сприяють тому, що в дермі утворюється дефіцит кисню, а це у свою чергу призводить до руйнування колагену. Саме тоді і постає питання про підтяжку обличчя – ліфтінг.

"Щоб забезпечити ліфтинг шкіри обличчя важливо зняти набряклість, таким чином ми зменшимо птоз, тобто обвисання нижньої третини шкіри обличчя", — пояснює Анна.

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У боротьбі з птозом важливо стимулювати мікроциркуляцію, щоб покращувати якість структур шкіри, внаслідок чого шкіра буде більш пружною, підтягнутою, мати свіжий та здоровий вигляд.

"Для зняття набряклості та стимуляції мікроциркуляції в домашніх умовах, добре працюють самомасажі обличчя, шиї та шийно-коміркової зони, а також масажі ролером та скребком гуаша. Масажний ролер добре використовувати для зняття набряклості, а скребок гуаша для покращення мікроциркуляції"

Гуаша – це масажер, який сьогодні є у косметичці практично кожної жінки. Він вважається чимось новим у косметології, але це не так. Гуаша відомий ще з давніх часів і є одним із найбільш затребуваних у східному масажі І не дарма! Гуаша має чудову лімфодренажну дію на шкіру обличчя.

Роллер допомагає окреслити контур обличчя, зменшити птоз та брилі, розгладити заломи та зморшки, зробити овал обличчя підтягнутим та чітким.

Рекомендації щодо використання даних девайсів від Анни Круглик:

Шкіра має бути здоровою, без запальних елементів, без порушення цілісності тощо.

Масаж важливо робити лише на очищеній шкірі обличчя.

Натискання ролером або скребком мають бути помірними, не потрібно робити це з усієї сили, залишаючи на обличчі червоні плями.

Для кращої протинабрякової дії масажний ролер рекомендується попередньо покласти в холодильник на 20-30 хвилин.

Виконуйте рухи масажними лініями потрібно не поспішаючи, так як лімфа тече повільно і швидкість наших масажних рухів повинна бути однакова зі швидкістю струму лімфи.

Масаж скребком гуаша проводиться з масажним кремом або сироваткою, також виключно за масажними лініями.

Для хорошого результату масаж потрібно робити регулярно. Вранці використовувати ролер для зняття набряків, а ввечері використовувати скребок гуаша для покращення мікроциркуляції та розслаблення м'язів обличчя після напруженого дня.

Такі нехитрі домашні процедури для домашнього ліфтингу дозволять покращити стан шкіри, підтягнути овал обличчя та попередити виникнення зморшок та заломів.

Важливо пам'ятати, що регулярність та сталість у цьому питанні – запорука успіху. Такі домашні процедури дозволять вам відтягнути потребу шкіри в більш серйозних салонних процедурах.

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