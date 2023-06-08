Салонне укладання: 6 способів надати тонкому волоссю об'єм

Експерти радять як слабкому і тонкому волоссю додати обсяг у домашніх умовах.

Кращими порадами, які допоможуть вам у короткі терміни зробити своє волосся пишним, надавши їм об'єму, ділиться всесвітньо відомий перукар (він навіть працював над образом принцеси Діани), Сем Макнайт, кавалер ордена Британської імперії. Про це пише Marie Claire.

Уникайте поживних засобів

Сем каже, що якщо ви хочете стати володаркою об'ємного волосся, краще триматися подалі від живильних шампунів та кондиціонерів. "Використання правильного догляду за волоссям дасть правильну основу для створення об'єму. Ваш догляд за волоссям не повинен обтяжувати волосся", — говорить він.

Якщо ви готуєтеся до певної події і хочете, щоб ваше волосся виглядало максимально об'ємним, утримайтесь від використання кондиціонерів глибокої дії. "Зараз не час для глибокого живлення або неймовірного відновлювального догляду. Залишіть це наступного дня".

Ретельно обполіскуйте волосся після миття

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Також дуже важливо переконатися, що волосся ретельно вимите і що всі доглядові засоби правильно змиті і не будуть обтяжувати його. "Подвійне очищення забезпечує ретельне очищення волосся і ополіскування, ополіскування і ще раз ополіскування. Неправильно виполощене волосся, із залишками шампуню і кондиціонера буде пласким тьмяним і важким", — говорить Сем.

Змініть проділ

Звучить просто, але ця порада, безумовно, є одним із найпростіших способів додати волоссю миттєвий об'єм. "Змініть проділ. Перейдіть від середнього проділу до проділу на боці. Просто посуньте його зі звичайного місця — це миттєво", — каже Сем.

Зберіть волосся в пучок

Це один із найкращих способів збільшення об'єму волосся. "Потрібен швидкий об'єм і текстура? Після сушіння феном за допомогою спрею для об'єму м'яко скрутіть волосся в пучок і закріпіть затискачем або м'якою шовковою стрічкою, щоб вони не вдавлювалися. Залишіть його, поки готуватиметеся, і перед тим, як вийти за двері, розправте волосся, — радить Сем."Ваше волосся створює невелику хвилю, текстуру і зберігає об'єм коренів". Це працює!

Використовуйте текстуруючий спрей

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Ми говорили, що ключовим моментом є мінімум використання доглядових засобів, які обтяжують, але спрей для надання об'єму є винятком із правил — вам просто потрібно, щоб він був легким. Спрей більш тонко розподіляється по волоссю і не перевантажує їх у певних областях. "Нахиліть голову, добре розчешіть волосся від коріння до кінчиків і розбризкайте спрей. Це мій лайфхак для моментальної зачіски на зйомці, для об'єму і густоти волосся", — розповідає Сем.

Сушіть волосся вниз головою

"Нахиліть голову вниз, коли сушите волосся феном, щоб надати їм об'єму, перш ніж пригладити його посередині і на кінцях гребінцем", — говорить Сем. "Сушіть волосся феном у напрямку, протилежному напрямку їх випадіння! Якщо у вас не дуже густе, жорстке, кучеряве або неслухняне волосся, зніміть насадку з фена. Вона концентрує потік повітря, розгладжуючи, і може згладити волосся", — додає він.

Головне переконатися, що волосся добре охололо, перш ніж перевернути голову назад. Якщо коріння все ще гаряче, будь-який створений вами об'єм швидко спаде.

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