Як скинути вагу за тиждень: 7 порад нутриціолога

Запевняти людей, що можна скинути вагу за тиждень — необережна обіцянка. Але здорове зниження ваги, яке ґрунтується на збалансованому харчуванні та активному способі життя, цілком досяжне. У цій статті нутриціолог Ольга Степанова поділиться порадами, які допоможуть вам відкоригувати вагу протягом тижня.

Оцініть поточний стан

Зверніться до нутриціолога або використайте онлайн-калькулятор для визначення вашої базової метаболічної швидкості (БМШ). Це кількість калорій, яку ваш організм спалює у стані спокою. Додайте до цього кількість калорій, яку ви спалюєте під час фізичної активності. Ця інформація стане вашою калорійною нормою.

За допомогою нутриціолога також розрахуйте індекс маси тіла (ІМТ) — співвідношення маси до росту. Показник допоможе вам оцінити свою вагу відповідно до встановлених норм.

В результаті перших двох кроків ви отримаєте базові вихідні дані для розробки плану зниження ваги.

Створіть збалансований раціон

Щоб ефективно скинути вагу за тиждень, важливо налагодити харчування, яке надасть організму всі необхідні поживні речовини, але при цьому міститиме менше калорій.

Для цього включайте до раціону багато овочів, фруктів, ягід, салатів, які містять велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вони не тільки забезпечать організм необхідними елементами, але й створять відчуття ситості.

Кілька додаткових рекомендацій:

Замініть білий хліб, рис та дешеві макарони на цільнозерновий хліб, коричневий рис та пасту з твердих сортів пшениці. Ці продукти багаті на харчові волокна, які сприяють насиченості, покращують травлення та контролюють рівень цукру в крові. Уникайте споживання продуктів, які містять велику кількість цукрів, солі та насичених жирів. Це солодощі, газовані напої, снеки та фастфуд. Вибирайте здорові альтернативи: свіжі фрукти, горіхи, нежирні молочні продукти.

"Важливо розуміти, що збалансований раціон — це не про суворі обмеження і голодування, а про зміни харчових звичок та вибір здорових продуктів", — зазначає нутриціолог Ольга Степанова.

Регулюйте розміри порцій

Для початку підберіть меншу тарілку для подачі їжі. Це може створити візуальний ефект повноцінної порції, навіть якщо фактичний обсяг продуктів менший. Під час їжі дослухайтеся до свого тіла та вчіться розпізнавати сигнали насичення. Їжте повільно і уважно. Вчасно зупиніться, якщо відчули, що наїлися: навіть якщо на тарілці ще залишилася страва.

Навчіться їсти невеликими порціями впродовж дня. Обирайте здорові перекуси, які містять білок та волокна, щоб забезпечити довготривале відчуття ситості.

Не забувайте про фізичну активність

Активність допомагає спалювати калорії, підтримує м'язовий тонус і покращує загальний стан здоров'я. Ось варіанти, які можуть стати у пригоді:

кардіотренування — ефективні для спалювання калорій. Виберіть активність, яка вам подобається:, біг, плавання, їзду на велосипеді або танці. Регулярні тренування тривалістю 30-60 хвилин кожного дня допоможуть вам знизити вагу і поліпшити фізичну форму;

силові вправи для зміцнення м’язів — тренування з використанням ваги або власного вагового опору допоможуть збільшити м'язову масу, покращити обмін речовин і спалити калорії. Включіть до своєї програми вправи на м'язи різних груп: присідання, підйоми, планки та жими;

старайтеся бути більш активним протягом дня. Ходіть пішки, відмовляйтесь від ліфта на користь сходів, проводьте час на прогулянках. Кожен додатковий рух сприяє спалюванню калорій.

"Не забувайте консультуватися з лікарем або тренером перед початком будь-якої нової фізичної активності, особливо якщо у вас є певні медичні проблеми або обмеження", — наголошує нутриціолог Ольга Степанова.

Гідратація та здоровий сон теж мають значення

Повноцінне забезпечення організму вологою і повноцінний відпочинок допоможуть підтримувати енергію, регулювати апетит і покращити загальний фізичний та психологічний стан.

Так, вживання достатньої кількості води контролює апетит, сприяє ефективним процесам метаболізму. Нормою вважається два літри на добу для дорослої людини. Але показник може змінюватися, залежно від температури повітря та фізичної активності.

Недостатня кількість сну може збільшувати апетит і сприяти надмірному споживанню їжі. Тому намагайтеся спати мінімум сім годин на добу. Для цього розвивайте здорові звички перед сном: уникайте споживання важкої їжі та напоїв, створіть відповідну атмосферу в спальні (тишу і комфортну температуру).

Налаштуйтесь на успіх

Важливо розвивати позитивне мислення і забезпечувати підтримку для досягнення своїх цілей:

Поставте перед собою реалістичну мету. Ніхто не схудне за тиждень на 10 кг. Нехай цей показник буде головним завданням, а ви розбийте його на менші кроки, щоб відчувати прогрес та підтримувати мотивацію. Думайте позитивно. Візуалізуйте свої цілі, уявляючи себе здоровими й стрункішими. Зосереджуйтесь на своїх досягненнях. Цінуйте підтримку від родини та друзів. Знайдіть людей, які спільно з вами хочуть займатися здоровим способом життя, і створіть мініспільноту для взаємопідтримки. Впроваджуйте релаксаційні методики (йогу, медитацію або дихальні вправи). Вони допоможуть знизити рівень стресу, контролювати емоції та покращити загальне самопочуття.

Стежте за прогресом та коригуйте план

Це допоможе вам оцінювати свої досягнення, виявляти потреби в змінах і змінювати свій план для досягнення максимальної ефективності.

Для цього записуйте свої щоденні вживання їжі, включаючи розмір порцій і калорійний вміст. Ведення щоденника допоможе розвинути свідоме ставлення до харчування і виявити можливі проблемні зони. Також записуйте свою фізичну активність та дані про тренування.

Додатково оцінюйте свій прогрес шляхом зважування і вимірювання параметрів: зокрема, обхвату талії, стегон і рук.

Якщо ви помічаєте, що ваш прогрес знижується або зупинився, розгляньте можливість коригування плану. Проаналізуйте свої щоденники, щоб ідентифікувати можливі слабкі місця. Потім внесіть зміни у своє харчування або тренування, щоб стимулювати прогрес.

Якщо вам складно або потрібна додаткова підтримка, не соромтеся звернутися до професіоналів. Консультуйтеся з нутриціологом, тренером або психологом, які нададуть індивідуальні поради та створять план дій.

"Перш ніж розглядати конкретні поради, важливо пам'ятати, що кожна людина є унікальною, і підхід до схуднення може відрізнятися. Запам'ятайте, що стабільне та здорове зниження ваги — це процес, який вимагає часу, терпіння та зусиль", — наголошує нутриціолог Ольга Степанова.