Суцільний монохром: Укравтопром назвав найпопулярніші кольори автомобілів 2020 року

Українці вважали за краще класику.

Згідно з даними Укравтопрому, у минулому році українці купили 440 тис. машин як нових, так і б/у. Асоціація склала рейтинг найбільш популярних кольорів серед автовласників у різних категоріях.

Купуючи авто із салону, українці віддавали перевагу моделям білого кольору. З 85,5 тис. новинок, придбаних у 2020-му, кожна третя була білою. А що стосується брендів, то найпопулярнішим білосніжним авто став Renault Duster, йдеться у звіті.

Друге місце посів сірий: близько 26% автовласників вибрали машини непомітного забарвлення. А звання найпопулярнішого сірого авто в Україні отримав Toyota RAV-4.

Чорний, який "підходить до всього", вважали за краще 15% покупців нових машин, особливо, якщо цей колір покривав Toyota Land Cruiser Prado.

На четвертій сходинці рейтингу опинився синій зі своїми 9%. У такому кольорі українці купували новий Kia Sportage.

П'яте місце дісталося благородному коричневому — 7% авто. Українські автомобілісти вважали за потрібне придбати Renault Duster у такому відтінку.

Що стосується б/у машин, то 38% покупців вибирали чотириколісних друзів сірого кольору, а улюбленою моделлю серед непримітних "беушок" став Renault Megane.

Потім вибір падав на авто чорного кольору — близько 25%, — особливо, якщо це були Volkswagen Passat.

А ось білому дісталася "бронзова медаль" — 14% імпортованих машин з пробігом українці купували саме в такому кольорі. Серед брендів лідером у цій категорії знову став Volkswagen Passat.

Четвертим, як і в попередньому рейтингу, став синій, який обрали 12% автомобілістів (Volkswagen Golf). А п'ятим, на подив, став помітний червоний — 6% (Renault Megane).

Нагадаємо: раніше ми повідомляли, що чотири українських міста потрапили в ТОП-30 міст світу за заторами. У цьому рейтингу Київ посів 7-е місце.