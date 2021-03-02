Пик инноваций L2: Выгода 20 000 грн. при предварительном заказе нового кроссовера HAVAL JOLION

Мрієте про доступні автомобільні інновації? З 1 березня HAVAL в Україні відкриває попереднє замовлення інтелектуального кросоверу JOLION та пропонує сервіс персоналізованого підбору авто через онлайн-конфігуратор. Скориставшись послугою попереднього замовлення Ви зможете придбати HAVAL JOLION з вигодою 20 000 грн.*, обрати колір, варіант інтер’єру та конфігурацію відповідно до Ваших побажань, а також одними з перших отримаєте досвід автономного водіння рівня L2.

Інтелектуальний кросовер JOLION побудований на інноваційній високоінтелектуальній модульній платформі L.E.M.O.N., незалежно розробленій Great Wall Motors, яка завдяки більш легкій вазі забезпечує покращену маневреність, більш високий рівень безпеки та комфорту, а також вдосконалену паливну ефективність. HAVAL JOLION (Джолайн) вирізняється з поміж інших емоційним дизайном, просторим комфортабельним салоном та інноваційним оснащенням, яке забезпечує автономне водіння рівня L2.

В Україні HAVAL JOLION є одним з найдоступніших інтелектуальних кросоверів в класі, адже стартова версія Comfort з 1,5.-л. бензиновим двигуном (143 к.с.) та 6МТ пропонується за ціною 496 132 грн.** Базовий пакет оснащення включає в себе Auto Hold, ABS+EBD, ESC від Bosch, систему контролю та розподілу тяги (TCS), допомогу при підйомі (HHC), допомогу при спуску (HDC), систему захисту від перекидання (RMI), систему екстреного гальмування (BA), систему гальмування від додаткового зіткнення, систему пріоритету педалі гальма (BOS), систему моніторингу тиску в шинах (TPMS), задні датчики паркування, круїз-контроль, систему виявлення втоми водія, а також підтримку Android Auto та Apple Carplay.

В більш високому виконанні – версії Mid iз 1,5-л. бензиновим двигуном та 7DCT, JOLION можна придбати за ціною 548 912 грн.** В даній версії додатково додаються такі опції, як 6 подушок безпеки, камера заднього виду з динамічною розміткою та підігрів керма.

Версія High за ціною 585 858 грн.** додатково отримує 7-дюймовий екран панелі приладів, шкіряну оббивку сидінь, підігрів задніх сидінь, двозонний клімат-контроль та систему кругового огляду.

В топовій версії Top з 1.5-л. бензиновим двигуном, переднім приводом та 7DCT, яка пропонується за ціною 617 526 грн.**, HAVAL JOLION можна назвати одним з найбільш інноваційних кросоверів в своєму класі, адже його інтелектуальне оснащення забезпечує автономне водіння рівня L2. В Топ-пакеті з’являються такі опції, як бездротова зарядка для телефона, проекційний дисплей HUD (опція), автоматична допоміжна система при паркуванні, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль (АСС), система допомоги при русі в заторі (TJA), система контролю дистанції спереду (FCW), система попередження про зіткнення та перешкоду позаду (RCW), система екстреного гальмування при небезпечному виявленні пішохода або велосипедиста (AEB-P, AEB-Bicycle), система утримання в центрі смуги руху (LCK), моніторинг сліпих зон, а також функція інтелектуального ухилення.

Більше інформації про JOLION на haval-ukraine.com "

*Під вигодою 20 000 грн. мається на увазі різниця у розмірі 20 000 грн. між регулярною ціною на модель HAVAL JOLION, яка встановлена на день придбання автомобіля, та спеціальною ціною на модель HAVAL JOLION, яка діє за умови попереднього замовлення автомобіля у виробництві та здійснення передоплати у розмірі від 30% вартості автомобіля. Термін поставки автомобіля становить до 120 днів. Пропозиція діє з 01.03. по 30.04.2021 року в офіційній дилерській мережі HAVAL. Перелік та контакти дилерських центрів HAVAL Ви знайдете за посиланням https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html Деталі пропозиції уточнюйте у менеджерів в автосалоні.

**Ціни вказані станом на 15.02.2021 року. Актуальну ціну уточнюйте у менеджерів з продажу в автосалоні HAVAL.

L2 (ЕЛЬ 2) – мається на увазі автономне водіння рівня L2