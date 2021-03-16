Від "Ниви" до Toyota RAV4: названі найпопулярніші кросовери в Україні за 20 років
Найбільш продаваним кросовером у період із 2001 по 2021 рік став Hyundai Tucson — 43,1 тис. одиниць.
Популярність кросоверів на світовому ринку не обійшла стороною й Україну. За даними інформаційно-аналітичного агентства AUTO Consulting, з 2001 по 2021 рік (з урахуванням січня-лютого 2021 роки) на українському ринку продано 3,86 млн. Нових легкових автомобілів із них майже 825 тисяч (21,3%) — кросовери і позашляховики. При цьому в останні роки частка кросоверів стає дедалі більше, на початку 2021 року на продажі SUV-моделей припало 73,4% українського ринку.
Після аналізу даних про продажі нових автомобілів за попередні 20 років був складений рейтинг популярності кросоверів за роками і моделями. Виглядає він так:
- 2001 рік: Lada 4x4
- 2002 рік: Lada 4x4
- 2003 рік: Lada 4x4
- 2004 рік: Lada 4x4
- 2005 рік: Chevrolet Niva
- 2006 рік: Lada 4x4
- 2007 рік: Hyundai Tucson
- 2008 рік: Hyundai Tucson
- 2009 рік: Hyundai Tucson
- 2010 рік: Hyundai Tucson
- 2011 рік: Nissan Qashqai
- 2012 рік: Kia Sportage
- 2013 рік: Kia Sportage
- 2014 рік: Toyota RAV4
- 2015 рік: Renault Duster
- 2016 рік: Kia Sportage
- 2017 рік: Kia Sportage
- 2018 рік: Renault Duster
- 2019 рік: Kia Sportage
- 2020 рік: Toyota RAV4
- 2021 рік: Toyota RAV4 (за підсумками продажів в січні-лютому)
Як видно, що на початку 2000-х років лідером ринку ставала LADA 4x4 Niva (2001-2004, 2006 рр.) російського виробництва, але з роками переваги українських автомобілістів повернулися в бік японських і південнокорейських моделей.
Так, Kia Sportage ставав лідером ринку п'ять разів (2012, 2013, 2016 2017 і 2019 роки.), Hyundai Tucson — 4 рази (2007-2010 роки), Toyota RAV4 — 3 рази (2014 року, 2020 і 2021 рр.), Nissan Qashqai — 1 раз (2011 р). Також у списку лідерів сегменту Renault Duster (2015-го, 2018 рр.) І Chevrolet Niva (2005 г.).
Лідерами за сумарними продажами за попередні 20 років (2001-2021 рр.) стали:
- Hyundai Tucson — 43,1 тис. одиниць (5,2% від усіх проданих позашляховиків і кросоверів).
- Toyota RAV4 — 41,8 тис. одиниць (5,1%).
- Kia Sportage — 41,6 тис. одиниць (5%).