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Від "Ниви" до Toyota RAV4: названі найпопулярніші кросовери в Україні за 20 років

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Hyundai Tucson, найпопулярніший кросовер в Україні
Фото: Hyundai | Hyundai Tucson першого покоління — найпопулярніший кросовер в Україні за 20 років

Найбільш продаваним кросовером у період із 2001 по 2021 рік став Hyundai Tucson — 43,1 тис. одиниць.

Популярність кросоверів на світовому ринку не обійшла стороною й Україну. За даними інформаційно-аналітичного агентства AUTO Consulting, з 2001 по 2021 рік (з урахуванням січня-лютого 2021 роки) на українському ринку продано 3,86 млн. Нових легкових автомобілів із них майже 825 тисяч (21,3%) — кросовери і позашляховики. При цьому в останні роки частка кросоверів стає дедалі більше, на початку 2021 року на продажі SUV-моделей припало 73,4% українського ринку.

Після аналізу даних про продажі нових автомобілів за попередні 20 років був складений рейтинг популярності кросоверів за роками і моделями. Виглядає він так:

  • 2001 рік: Lada 4x4
  • 2002 рік: Lada 4x4
  • 2003 рік: Lada 4x4
  • 2004 рік: Lada 4x4
  • 2005 рік: Chevrolet Niva
  • 2006 рік: Lada 4x4
  • 2007 рік: Hyundai Tucson
  • 2008 рік: Hyundai Tucson
  • 2009 рік: Hyundai Tucson
  • 2010 рік: Hyundai Tucson
  • 2011 рік: Nissan Qashqai
  • 2012 рік: Kia Sportage
  • 2013 рік: Kia Sportage
  • 2014 рік: Toyota RAV4
  • 2015 рік: Renault Duster
  • 2016 рік: Kia Sportage
  • 2017 рік: Kia Sportage
  • 2018 рік: Renault Duster
  • 2019 рік: Kia Sportage
  • 2020 рік: Toyota RAV4
  • 2021 рік: Toyota RAV4 (за підсумками продажів в січні-лютому)

Як видно, що на початку 2000-х років лідером ринку ставала LADA 4x4 Niva (2001-2004, 2006 рр.) російського виробництва, але з роками переваги українських автомобілістів повернулися в бік японських і південнокорейських моделей.

Так, Kia Sportage ставав лідером ринку п'ять разів (2012, 2013, 2016 2017 і 2019 роки.), Hyundai Tucson — 4 рази (2007-2010 роки), Toyota RAV4 — 3 рази (2014 року, 2020 і 2021 рр.), Nissan Qashqai — 1 раз (2011 р). Також у списку лідерів сегменту Renault Duster (2015-го, 2018 рр.) І Chevrolet Niva (2005 г.).

Лідерами за сумарними продажами за попередні 20 років (2001-2021 рр.) стали:

  1. Hyundai Tucson — 43,1 тис. одиниць (5,2% від усіх проданих позашляховиків і кросоверів).
  2. Toyota RAV4 — 41,8 тис. одиниць (5,1%).
  3. Kia Sportage — 41,6 тис. одиниць (5%).