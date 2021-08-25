Ключевые нюансы оформления авто в рассрочку

Приобретение своего авто — мечта многих. Но, к сожалению, не у всех есть средства приобрести новую машину из салона. Именно поэтому стоит обратить внимание на возможность купить авто в рассрочку. Правило актуально и для б/у машин, большой выбор которых есть на OLX. Достаточно владеть как минимум 25 % от общей стоимости. Главное, не забыть о некоторых тонкостях оформления.

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Преимущества покупки в рассрочку

Среди основных достоинств сделки стоит выделить такие:

● нет необходимости копить полную сумму для совершения акта продажи;

● можно приобрести любые модели, в том числе и с минимальным пробегом;

● можно внести полную сумму покупки до конца срока рассрочки;

● более четкие условия внесения платежей, в отличие от кредита.

Среди ключевых достоинств — процесс оформления занимает не много времени, достаточно только согласовать с владельцем все моменты сделки.

Юридические тонкости

После того как вы с продавцом обговорите все нюансы и машина пройдет необходимые проверки, важно закрепить договор официально, что поможет защитить обе стороны процесса. Продавец передает права собственности новому владельцу, а нотариус подтверждает факт сделки. Переоформление транспортного средства позволит нести полную ответственность в различных ситуациях, в том числе и при проверке документов ГАИ.

В зависимости от соглашения рассрочка может оформляться одним из трех способов:

● составляется договор под залог, где ключевым объектом сделки выступает автомобиль;

● заключается акт купли-продажи с прописанными условиями рассрочки;

● составляется расписка.

Любой из указанных документов необходимо заверить у нотариуса. Как только все платежи будут перечислены на счет продавца, следует получить у юриста соответствующее подтверждение. Это поможет защитить обе стороны сделки.

Подобные договоры считаются наиболее безопасными как для продавца, так и для покупателя. Достаточно только подать соответствующие документы в правоохранительные органы и согласовать все действия с юристами.