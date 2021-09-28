Органічні гальмівні колодки: плюси і мінуси для водія

З переходом автомобільної індустрії на безасбестові гальмівні колодки з органічних волокон в окремих випадках проявляється побічний ефект: під час гальмування може виникати металевий скрип. Якщо гальма справні й обслужені, причиною скрипу є не конструктивний прорахунок, а особливості матеріалу, що застосовується в таких органічних колодках, а також погодні умови.

Рівень проникнення інновацій в автомобілебудування з кожним роком стає глибшим. Навіть гальмівна система, де все уже, здається, давно винайдене та випробуване, трансформується: з'являються нові матеріали, а самі гальма працюють у тісному зв'язку з численними електронними системами автомобіля.

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Сьогодні галузевим стандартом автомобільної індустрії є безасбестові гальмівні колодки, вони ж NAO — Non-Asbestos Organic. Виготовлені на основі органічних волокон, використовуються всюди — як преміальними брендами (зокрема Jaguar Land Rover та інші), так і в масмаркеті.

[ + – ] Органічні гальмівні колодки Jaguar Land Rover Фото: Фокус

Органічні колодки мають очевидні плюси. Вони не шкодять довкіллю і здоров'ю людей завдяки відсутності канцерогенів у дрібнодисперсному пилу, який виділяється під час гальмування. Забезпечують стабільне та прогнозоване сповільнення у широкому діапазоні температур, а завдяки м'якому компаунду — гарантують комфортне керування автомобілем в будь-якій ситуації.

Плюси органічних колодок: відсутність канцерогенів, прогнозоване сповільнення та комфортне керування автомобілем

Але є один малоприємний нюанс: гальмівні колодки NAO можуть видавати скрип під час гальмування.

До того ж побутує думка, що це характерно для низькоякісних чи бракованих колодок, а відсутність скрипу варто вважати критерієм якості колодок. Насправді все не так просто.

[ + – ] Власники авто преміальних брендів також стикаються зі скрипом гальмівних колодок Фото: Константин Широкун

Зі скрипом колодок подекуди навіть стикаються власники таких преміальних брендів як, наприклад, Jaguar. Також ця особливість зустрічається як у автомобілях інших британських марок, так і в німецьких і багатьох інших.

Інакше кажучи, явище має масовий характер і не є особливістю, притаманною лише тому чи іншому бренду. Було б хибним вважати, що відомі виробники через недогляд чи недбалість встановлюють на свої автомобілі "погані" колодки, які скриплять. Тоді у чому ж річ?

Чому скриплять гальмівні колодки

Під час контакту гальмівного диска та колодки звук є завжди. У нього різна частота та інтенсивність залежно від форми та розміру колодки, а також складу фрикційної суміші. Диск і колодка — це пара тертя, яка і є джерелом виникнення звукових коливань.

Диск і колодка — пара тертя, яка і є джерелом звукових коливань

Вони можуть гаситися або, навпаки, посилюватися, створюючи резонанс, коли частота і амплітуда вібрацій пари "диск-колодка" набувають значень, критичних для нашого вуха. Коли це стається, вібруюча поверхня гальмівного диска, подібно до діафрагми гучномовця, створює брижі коливань у повітрі, які ми чуємо як шум чи скрип.

[ + – ] Звук залежить від форми, розміру колодок, а такод складу фрикційної суміші Фото: Фокус

Звуки на частоті вище 20 кГц людина не чує. Виробники гальмівних систем прагнуть перенести звук у цей нечутний нам діапазон, але досягнення цього прирівнюється до справжнього мистецтва. Мають значення не тільки матеріал, з якого виготовлено гальмівний диск, рівень зносу, конструкція супорта, розмір та вага колодок. Також впливають конструкція та стан підвіски, рульових тяг і коліс.

Періодичний скрип колодок не впливає на ефективність гальмування і, що найголовніше, на безпеку

До того, що колодки скриплять при гальмуванні, можуть призвести навіть певні особливості довкілля. Так, деякі власники автомобілів Jaguar інколи жаліються на скрип колодок після нічної стоянки. Саме у цей час доби у повітрі формується особливе середовище: низька температура і висока вологість. Волога конденсується на гальмівних дисках і, випаровуючись під час перших гальмувань, деколи спричинює появу неприємного звуку.

Як бачимо, галмівні колодки скриплять з різних причин. Зазвичай водії сприймають скрип як несправність, але це цілком звичне явище для високоефективної гальмівної системи з органічними колодками. При цьому такий періодичний скрип ніяк не впливає на ефективність гальмування і, що найголовніше, на безпеку.

Що робити для усунення скрипу колодок NAO

Звісно ж, виробники автомобілів та компонентів гальмівних систем прагнуть мінімізувати побічний ефект від використання органічних колодок і навіть повністю його позбутися. Використовуються спеціальні протискрипні пластини, застосовується особлива форма колодок, а також ретельно підбираються склади фрикційних сумішей. Хоча, як показує практика, поки що боротьба зі скрипом йде зі змінним успіхом.

[ + – ] Органічні гальмівні колодки Jaguar Land Rover Фото: Фокус

Щоб ви могли оцінити масштаб робіт з оптимізації роботи гальмівних систем, наведемо дані, якими поділилася компанія Jaguar Land Rover. У її R&D-центрі до розробки систем для зменшення скрипу гальм залучені 40 висококласних інженерів. Дослідженню кожного варіанту гальмування (погодні умови, інтенсивність, початкова швидкість і комбінація всіх цих факторів) приділяється 2160 годин віртуальних і натурних випробувань за допомогою складних математичних інструментів та інноваційного обладнання. Серед іншого, проаналізовані 295 тисяч індивідуальних способів приведення в дію гальмівної системи.

Прототипи кожної моделі Jaguar у процесі випробувань на відсутність скрипу гальм проїжджають приблизно 90 тисяч кілометрів

Діапазон температур під час випробувань компонентів гальмівних систем — від -20°C до +500°C, а на кожне дослідження стійкості гальмівної системи відводиться майже 27 тисяч годин. Прототипи кожної моделі бренду у процесі випробувань на відсутність скрипу гальм проїжджають майже 90 тисяч кілометрів. Всього на розробку і тестування кожного нового варіанту гальм компанія витрачає 1 млн фунтів стерлінгів!

Ця робота триває і зараз, коли ви читаєте ці рядки.

[ + – ] Дизайнерський центр Jaguar Land Rover Фото: Константин Широкун

Інженерні підрозділи працюють за глобальними програмами оптимізації властивостей гальмівних систем. І для кожної моделі і навіть комплектації проводиться повний цикл випробувань. Ціль — досягти певного балансу між ефективністю гальмування і тишею роботи з акцентом на безпеку та екологічність.

Доглядати за гальмами

Ще раз заспокоїмо водіїв: періодичний скрип органічних NAO-колодок абсолютно не впливає на ефективність гальмування та продуктивність самого автомобіля. Відповідно, безпека також не страждає. Скрип — не більше ніж особливість роботи таких колодок. До того ж, нагадаємо, він може проявлятися у певних умовах, коли у довкіллі сходяться фактори температури та вологості.

[ + – ] Діагностика гальмівної системи на офіційному сервісі Jaguar Land Rover Фото: Фокус

Але якщо періодичне поскрипування змінюється постійним, це може свідчити про приховану несправність. У цьому випадку рекомендується звернутися на сертифікований сервіс офіційного дилера. Там проведуть комплексну діагностику гальмівної системи і за необхідності виконають її обслуговування чи ремонт.

На сертифікованому сервісі офіційного дилера виконають комплексну діагностику гальмівної системи

Адже серед причин скрипу є також фактори експлуатації та зносу. Гальмівні колодки можуть втратити рухомість в супорті (простою мовою "закиснути" або "заклинити"), сам супорт може втратити рухомість відносно гальмівного диска, а може проржавіти протискрипна пластина. А інтенсивне гальмування з різким перепадом температур, коли, наприклад, відразу після гальмування автомобіль в'їжджає в калюжу, також може призвести до викривлення гальмівних дисків. Це стосується будь-якого автомобіля будь-якого бренду.

[ + – ] Офіційний сервіс Jaguar Land Rover Фото: Фокус

Окрім того, гальмівний диск за періодом зношення змінює товщину, а на його поверхні з"являються борозни (звісно, для цього потрібно ну дуже довго їздити, і все ж). Все це також впливає на частоту звуку, що виникає під час гальмування.

Підсумовуючи: лише своєчасне обслуговування гальмівної системи з використанням оригінальних заводських комплектуючих і правильна експлуатація гальм дозволять звести до мінімуму скрип гальмівних колодок і навіть повністю його позбутися. Це і є рецепт, як правильно доглядати за гальмами.

Інновації Jaguar Land Rover, щоб зробити планету чистішою

Водночас такі виробники як Jaguar Land Rover комплексно працюють над рішенням завдання зі зменшення шуму. Вони не збираються відмовлятися від органічних колодок, і, можливо, це правильно. Адже можна потерпіти легкий скрип від колодок для відсутності тон канцерогенів після їх використання? Відповідь очевидна.

Jaguar Land Rover прагне досягнення місії "Destination Zero": безпечна планета, чисте повітря

Тим паче, що Jaguar анонсував свою нову екологічну стратегію, згідно з якою всі автомобілі бренду будуть електричними. А екоколодки — одна зі складових усвідомленого ставлення до довкілля.

[ + – ] Jaguar I-Pace став першим брендом електромобіля, він також має органічні гальмівні колодки. У майбутньому всі моделі бренду стануть електричними Фото: Артем Петренко

А ще Jaguar Land Rover прагне досягнення своєї глобальної місії "Destination Zero", коли планета стає безпечнішою, а повітря — чистішим. Відповідно, органічні гальмівні колодки — ще одне підтвердження, коли компанія не просто обіцяє, а справді виконує конкретні дії. Екоколодки є інноваційним рішенням, до якого рано чи пізно має прийти будь-який автобренд із високим рівнем соціальної відповідальності.