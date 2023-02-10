Сьогодні ми отримуємо нафтопродукти з різних європейських заводів, – Володимир Петренко, власник UPG

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Як і у мирний час, ціни на стелах АЗК UPG тішать автолюбителів. Сьогодні тут безлімітно можна заправити автівки всіма видами якісного європейського пального та скористатися чудовим сервісом. Щоб усе це було можливим, компанії в найкоротші терміни довелося фактично з нуля перебудувати бізнес, назавжди відмовившись від співпраці з білорусами ще 24 лютого 2022 року.

Про ці та інші стратегічні рішення, які дали можливість UPG вистояти та продовжити розвиватися навіть в умовах війни, в інтерв’ю виданню "Економічна правда" розповів Володимир Петренко, власник та засновник бізнесу.

"У нас був лише один постачальник пального. Різке розірвання відносин із ним спочатку здавалося нам катастрофічним… Зазнавши цього стресу, ми водночас отримали стимул рухатися дуже швидко. Протягом одного тижня я відвідав вісім країн, провівши перемови з європейськими виробниками", сказав Володимир Петренко.

Сьогодні UPG отримує продукти з різних європейських заводів. Це потужності таких виробників, як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol тощо.

Він також наголосив, що маючи свою логістику – близько 450 машин у парку бензовозів, залізничні цистерни, а також власний термінал у Польщі, UPG може запропонувати українцям найкращу ціну на ринку.

Придбання групою компаній UPG потужного морського терміналу для перевалки і зберігання нафтопродуктів стало топновиною на початку року, адже це перша така угода серед вітчизняних гравців ринку. Пояснюючи, як вплинуло таке рішення на подальший розвиток компанії, бізнесмен зазначив:

"Один термінал, морський, у м. Свиноуйсьце, може приймати танкери вантажопідйомністю до 40 тис. тонн і перевалювати до 300 тис. тонн на місяць. А другий термінал, річковий, у м. Щецин, може перевалювати до 200 тис. тонн на місяць. Наразі ми розбудовуємо там залізничні колії, що дасть можливість збільшити потужність перевалки до 50 тис. тонн на місяць. Тобто загальний обсяг, який ми зможемо перевантажувати, сягне 550 тис. тонн. Це наситить світлими нафтопродуктами не лише український, а й польський ринок".