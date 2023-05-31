Між Землею та космосом: Rolls-Royce представили ексклюзивний кросовер (фото)

Rolls-Royce Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection відрізняється унікальним оформленням інтер'єру та інтер'єру. Дизайн кросовера натхненний лінією Кармана.

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Британський бренд Rolls-Royce представив ексклюзивну версію Black Badge "Blue Shadow" Private Collection для кросовера Cullinan. Загалом буде збудовано лише 62 таких авто. Про це розповіли на сайті Motor1.

Новий Rolls-Royce Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection натхненний лінією Кармана. Це висота над рівнем моря, яку заведено вважати межею між атмосферою Землі та космосом.

Оформлення кросовера імітує поєднанням блакитного неба Землі та чорноти космосу. Кузов пофарбований у синій колір Stardust Blue та поєднується з чорною обробкою.

Кузова кросовера пофарбований у колір Stardust Blue Фото: Rolls-Royce

"Дух екстазу", який прикрашає капоти всіх моделей Rolls-Royce, на Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection виконаний в унікальному оформленні. Скульптура надрукована на 3D-принтері з титану та покрита синім лаком.

Кросовер отримав унікальний "Дух екстазу" Фото: Rolls-Royce

Центральна консоль та дверні панелі виконані у градієнтному кольорі, який переходить від чорного до синього та білого. Для створення такого ефекту використовують п'ять відтінків фарби.

В інтер'єрі з'явилося оздоблення у градієнтному кольорі Фото: Rolls-Royce

На стелі є "Зоряне небо", але для Rolls-Royce Cullinan Black Badge "Blue Shadow" Private Collection його доповнили зображенням Місяця з кратерами. Для цього елемента використовуються 799 білих та 384 синіх світлодіодів.

На стелі є особливе "Зоряне небо" Фото: Rolls-Royce

На сидіннях з'явився візерунок, натхненний видом на землю з космосу. На кожному кріслі є по 75 000 маленьких отворів, які майстер робить вручну. На панелі приладів з'явився унікальний годинник зі світло-блакитними акцентами.

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Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow поставляється з різними розкішними аксесуарами. Автомобільний чохол має такий самий малюнок, що й сидіння, а багажний комплект відповідає кольору кузова кросовера. Усі 62 екземпляри вже розкупили до прем'єри.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Rolls-Royce Spectre було розкуплено на рік вперед ще до початку виробництва.