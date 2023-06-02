В Україні збільшився продаж автомобілів з пробігом: найпопулярніші моделі травня
В Україні за травень 2023 року купили на 8,8% більше авто з пробігом, ніж за квітень. Більшість уживаних автомобілів придбали на внутрішньому ринку.
В Україні за травень купили 101,7 тисячі автомобілів з пробігом. Експерти назвали найпопулярніші моделі за місяць у кількох сегментах. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
За травень 2023 року українці купили на 20,4% менше авто з пробігом, ніж за аналогічний період минулого року. Проте продаж таких автомобілів збільшився на 8,8% порівняно з квітнем.
Більшість уживаних автомобілів придбали на внутрішньому ринку. Частка внутрішніх перепродажів за травень становила 83,6% від загальної кількості угод купівлі-продажу. З інших країн в Україну імпортували 16,4% від усіх куплених за місяць авто з пробігом.
Продаж автомобілів з пробігом на внутрішньому ринку
За травень 2023 року в Україні уклали 85 тисяч угод купівлі-продажу авто. Це на 88,9% більше, ніж за травень минулого року.
Найчастіше автомобілі з пробігом продавали у Києві — 13,5 тисячі авто. У Дніпропетровській області за місяць купили 9,5 тисячі авто.
На третьому місці з продажу розташувалася Київська область. У цьому регіоні зафіксовано 8,6 тисячі угод купівлі-продажу автомобілів з пробігом.
Найпопулярнішим брендом авто на внутрішньому ринку залишається Volkswagen. За місяць українці купили 10,5 тисяч таких автомобілів.
Друге місце в рейтингу займає Renault з 5,1 тисячами проданих авто. Skoda розмістилася на третій позиції. Українці купили за місяць 4,8 тисячі таких автомобілів.
Топ 15 найпопулярніших брендів авто на внутрішньому ринку:
- Volkswagen — 10 515 авто
- Renault — 5 056 авто
- Skoda — 4 748 авто
- АвтоВАЗ — 4 746 авто
- Toyota — 4 573 авто
- Mercedes-Benz — 4 191 авто
- BMW — 4 122 авто
- Ford — 4 119 авто
- Hyundai — 3 993 авто
- Audi — 3 508 авто
- Opel — 3 358 авто
- Nissan — 3 293 авто
- Chevrolet — 2 526 авто
- Kia — 2 476 авто
- Mitsubishi — 2 433 авто
Топ 15 найпопулярніших моделей авто на внутрішньому ринку:
- Volkswagen Passat — 3 002 авто
- Daewoo Lanos & Sens — 2 743 авто
- Skoda Octavia — 2 684 авто
- Volkswagen Golf — 2 434 авто
- Renault Megane — 1 608 авто
- Ford Focus — 1 299 авто
- Skoda Fabia — 1 238 авто
- BMW 5 Series — 1 135 авто
- Opel Astra — 1 099 авто
- Chevrolet Aveo — 1 078 авто
- Toyota Camry — 1 077 авто
- BMW 3 Series — 1 066 авто
- ВАЗ 2109/99 — 1 001 авто
- Mercedes-Benz E-Classe — 994 авто
- Audi A6 — 968 авто
Імпорт автомобілів з пробігом
За травень з інших країн в Україну імпортували 16,7 тисячі автомобілів з пробігом. Це на 78,8% менше ніж за травень минулого року.
Найчастіше імпортовані авто реєстрували у Львівській області (2,1 тисячі авто), у Києві (1,4 тисячі авто) та у Вінницькій області (1,2 тисячі авто). Київ та Київська область зайняли 14,4% цього сегменту.
Найменше автомобілів з інших країн зареєстрували у Херсонській (21 авто), Донецькій (73 авто), Луганській (111 авто) та Миколаївській (208 авто) областях. Це пов'язано з активними бойовими діями у цих регіонах.
Топ 15 найпопулярніших брендів серед імпортованих авто:
- Volkswagen — 3 364 авто
- Renault — 1 943 авто
- Skoda — 1 377 авто
- Nissan — 1 111 авто
- Ford — 1 051 авто
- Audi — 1 033 авто
- Opel — 735 авто
- BMW — 677 авто
- Hyundai — 417 авто
- Tesla — 407 авто
- Mercedes-Benz — 385 авто
- Peugeot — 376 авто
- Mazda — 361 авто
- Volvo — 331 авто
- Honda — 328 авто
Топ 15 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто:
- Volkswagen Golf — 1 337 авто
- Skoda Octavia — 881 авто
- Renault Megane — 784 авто
- Volkswagen Passat — 723 авто
- Renault Scenic — 573 авто
- Nissan Leaf — 402 авто
- Nissan Qasqhai — 390 авто
- Ford Focus — 374 авто
- Volkswagen Touran — 346 авто
- Audi A4 — 314 авто
- Skoda Fabia — 305 авто
- Volkswagen Tiguan — 272 авто
- Opel Zafira — 271 авто
- Opel Astra — 235 авто
- Audi Q5 — 216 авто
Раніше Фокус писав, що за травень в Україні продано 5,1 тисячі нових легкових автомобілів.