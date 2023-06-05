У США кросовер впав у вирву, яка утворилася посеред дороги (відео)

Пошкодження водопроводу спричинило сильне пошкодження дороги. Водій не помітив вирву, бо поверхню залило водою.

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У Галвестоні, штат Техас, кросовер Volkswagen Tiguan впав у вирву, яка утворилася через прорив водопроводу. Прірву не було видно через велику кількість води на поверхні. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Водій кросовера Джон Кінг поділився, що їхав на ринок, коли помітив на дорозі велику калюжу. Спершу він сумнівався, але все ж таки вирішив проїхати через неї, бо вважав, що вона неглибока.

Водій спершу не зрозумів, що сталося, після чого спитав у перехожого. Він відповів, що чоловікові необхідно викликати службу порятунку, тому що "дорога провалилася".

Цікаво, що сам Джон Кінг працює диспетчером у службі порятунку. Саме тому він одразу зрозумів, що йому треба робити.

Наразі бригади займаються ремонтом пошкодженого водопроводу. Рух на перехресті залишається перекритим.

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Страхова компанія постраждалого працює над тим, щоб відремонтувати пошкоджений кросовер. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що у США водій на Nissan Altima на великій швидкості в'їхав на вантажну платформу евакуатора і злетів угору.