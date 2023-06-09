Жодних оновлень: у Росії власники іномарок зіткнулися з новими обмеженнями

У Росії для автомобілів Porsche, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Renault та Mercedes-Benz вимкнули більшість цифрових сервісів. Також у РФ є дефіцит складних електронних компонентів, через які полагодити сучасні моделі неможливо.

Related video

У Росії для власників автомобілів західних автовиробників вимикають оновлення програмного забезпечення. Тепер російські водії іномарок не можуть скористатися всіма функціями своїх авто. Про це повідомили на сайті WardsAuto.

Для автомобілів Porsche, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Renault та Mercedes-Benz вимкнули більшість цифрових сервісів. Вони включають дистанційне відмикання дверей автомобіля та дистанційний запуск двигуна.

Також західні автовиробники закрили доступ до сервісних баз своїх російських дилерів. Це ускладнило діагностику та обслуговування автомобілів.

Російські водії вигадали обхідний шлях для розв'язання проблем з цифровими сервісами. Вони оформлюють їх з телефонів, на які встановлені іноземні сім-картки.

Навіть на автомобілях, які імпортуються до РФ нелегально, було виявлено проблеми з оновленням програмного забезпечення. Більшість автовиробників здатні відстежувати такі авто.

Ще однією проблемою для росіян стало виключення ринку з кампаній з відкликань. Якщо на авто виявлено заводський дефект, власникам доведеться виправляти їх власним коштом.

У Росії також є дефіцит складних електронних компонентів. У "сірих" дилерів часто немає цифрових ключів та інструментів для налаштування програмного забезпечення.

Важливо

Євросоюз запроваджує ще одне обмеження для російських автомобілістів

Аналітики вважають, що згодом автовиробники заблокують більше цифрових сервісів для росіян. Причина полягає у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

Раніше Фокус розповів, що Volkswagen продав свій завод у російському місті Калуга та частку своїх місцевих дочірніх компаній.