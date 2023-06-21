Китайці показали гібридний клон Chevrolet Corvette 50-х (фото)

Songsang SS Dolphin коштує 97 000 доларів та виготовляється з побажаннями кожного клієнта. Спорткар оснащений гібридною силовою установкою потужністю 315 сил.

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У Китаї помітили незвичайний ретрородстер Songsang SS Dolphin у стилі Chevrolet Corvette 1958 року. Автомобіль випущено у 2021 році компанією BYD. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Songsang Motor спочатку займалися тюнінгом автомобілів у Китаї. Вони часто демонстрували свої проєкти на різних заходах.

Songsang SS Dolphin вперше був представлений у 2019 році. Це гібридний спорткар з дизайном, який майже повністю повторює Chevrolet Corvette 1958 року.

На авто встановлені логотипи BYD

BYD займається виробництвом цієї моделі, оскільки Songsang Motor не має ліцензії на випуск автомобілів. Саме тому спорткар отримав логотип BYD.

Кузов Songsang SS Dolphin лише трохи відрізняється від Chevrolet Corvette Фото: CarNewsChina

Вартість Songsang SS Dolphin складає 97 000 доларів. Кожен екземпляр виготовляється на замовлення клієнта.

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Габарити Songsang SS Dolphin:

довжина — 4855 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1431 мм;

колісна база — 2700 мм.

Songsang SS Dolphin базується на платформі BYD PHEV. Спорткар оснащений 1,5-літровим двигуном та електромотором сумарною потужністю 315 к.с. і 535 Нм крутного моменту. Силова установка працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач, а розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди.

Songsang SS Dolphin отримав сучасний інтер'єр Фото: CarNewsChina

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