Volkswagen готує нове покоління електромобілів потужністю до 1700 "конячок"

На новій платформі SSP буде побудовано безліч різних моделей. Майбутні електромобілі стануть не тільки потужнішими, а й зможуть заряджатися з 10 до 80% менше ніж за 30 хвилин.

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Volkswagen Group розробляє нову платформу для електромобілів SSP. Вона дасть змогу зробити електричні моделі потужнішими та сильно збільшити їхній запас ходу. Про це розповіли на сайті Autocar.

Генеральний директор Volkswagen Group Олівер Блюм підтвердив, що концерн зосередиться на виробництві електромобілів. Архітектура SSP має з'явитися вже у 2026 році.

На новій платформі буде побудовано безліч різних моделей, від міських автомобілів до спортивних авто потужністю близько 1700 к.с.

Розробка архітектури SSP почалася ще у 2021 році. На ній будуть засновані не тільки автомобілі Volkswagen, а й нові моделі Audi, Cupra і Skoda.

Блюм зазначив, що уніфікація електромобілів дасть змогу знизити їхню вартість. Також концерн працює над створенням нового акумуляторного елемента для майбутніх моделей.

Ще однією перевагою SSP стане можливість знизити час заряджання з 10 до 80%. Швидка зарядка в середньому займатиме менше ніж 30 хвилин.

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Крім цього електромобілі Volkswagen Group будуть оснащені системою автономного водіння нового покоління. Вона дасть змогу автомобілям самостійно пересуватися дорогами з мінімальним втручанням водія.

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