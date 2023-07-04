Peugeot представили дешеві електричні моделі для міста (фото)

Лінійка Peugeot eBikes є розвитком електричних велосипедів для міських поїздок. Усі три моделі підтримують набір сучасних систем безпеки.

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Peugeot Cycles представили нові електричні велосипеди для міста eBikes. Ці моделі вийдуть на ринок наприкінці 2023 — початку 2024 року. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Сімейство Peugeot eBikes представлено трьома моделями Digital: e-Bike, e-Longtail і e-Front Load. Всі вони призначені для міських поїздок, але сильно відрізняються одна від одної.

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Футуристичний велосипед Digital e-Bike вирізняється незвичайним дизайном з V-подібною рамою. Ця модель розрахована на одну особу та пропонує мінімальний набір оснащення.

Peugeot Digital e-Bike є єдиною одномісною моделлю в лінійці Фото: Peugeot Cycles

Digital e-Longtail отримав подовжену задню частину з двома сидіннями для дітей і підставками для ніг. Конструкція також дає змогу перевозити багаж.

Peugeot Digital e-Longtail призначений для перевезення до двох дітей Фото: Peugeot Cycles

Digital e-Front Load, як і e-Longtail підходить для сімейного використання, але платформа на подовженій передній колісній базі дає змогу перевозити до трьох дітей. Це найбільш вантажопідйомна модель у лінійці.

Peugeot Digital e-Front Load може перевозити до трьох дітей Фото: Peugeot Cycles

Усі велосипеди отримають протиугінну систему, сигналізацію, геолокацію, навігацію, прогноз погоди та статистику маршруту. Всі ці функції будуть доступні після з'єднання зі смартфоном за допомогою спеціального додатка.

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