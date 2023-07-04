Електричний фургон Iveco потрапив до Книги рекордів Гіннесса (відео)

Для рекорду електричному фургону необхідно було буксирувати колону автомобілів на відстані понад 30 метрів. За кермом перебував найсильніший чоловік Великої Британії Адам Бішоп.

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Електричний фургон Iveco eDaily встановив світовий рекорд Гіннесса. Він буксирував колону автомобілів загальною вагою 153,6 тонни. Відео опублікували на YouTube-каналі IVECO UK.

Iveco eDaily буксирував вантажівку Iveco X-Way Strator з причепом із землерийною машиною Collard Group і додатковим баластом вагою 5 тонн. За ним перебували самоскид Iveco X-Way 8x4 і аеродромна пожежна машина підвищеної прохідності.

Для рекорду електричному фургону необхідно було буксирувати колону автомобілів на відстані понад 30 метрів. У підсумку авто вдалося впоратися з цим випробуванням.

За кермом фургона перебував найсильніший чоловік Великої Британії Адам Бішоп. Заїзд провели в аеропорту Блекбуш у Сурреї, Англія.

Iveco eDaily продається в Європі з однією, двома або трьома модульними батареями місткістю від 37 до 111 кВт⋅год. Фургон оснащений електромотором потужністю 188 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

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Запас ходу Iveco eDaily становить до 400 км на одному заряді. Для замовлення доступні кілька варіантів кузова.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Tesla Model S Plaid встановив новий світовий рекорд за часом заїзду на 1/4 милі.