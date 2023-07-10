Найдорожчий і найрозкішніший Гелендваген в історії розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet стане ще розкішнішим і технологічнішим порівняно з моделлю першого покоління. Найімовірніше, новинку оснастять потужним двигуном V12.

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Mercedes-Benz готує друге покоління преміального позашляховика Maybach G-Class Laundaulet. Модель вирізняється наявністю відкидного м'якого даху. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Перший Mercedes-Maybach G 650 Laundaulet був представлений у 2017 році. Це був найрозкішніший Гелендваген в історії.

Перший Mercedes-Maybach G 650 Laundaulet був найдорожчою модифікацією позашляховика Фото: Mercedes-Benz

Преміальна версія позашляховика була заснована на модифікації 4x4, яка робить модель більш пристосованою для бездоріжжя. Вона відрізняється збільшеним кліренсом, посиленою підвіскою і ширшими колісними арками.

Новий Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet стане ще розкішнішим Фото: Скріншот

Перший Mercedes-Maybach G 650 Laundaulet оснащувався 6,0-літровим двигуном V12 потужністю 621 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Загалом було створено 99 таких авто.

Наступний Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet може стати ще розкішнішим і технологічнішим. Він буде побудований на базі Mercedes-Benz G-Class поточного покоління.

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З чуток, новий Mercedes-Maybach G-Class Laundaulet може отримати електричну силову установку. Це дасть змогу зробити розкішний позашляховик тихішим.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz G-Class отримав нову ультрарозкішну модифікацію.