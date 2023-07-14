Умілець створив бензиновий самокат з величезними позашляховими шинами (фото)

Самокат Scoots McGee V.2 отримав виготовлені на замовлення раму і передню вилку. На нього можна встановити будь-які колеса, які підходять для пікапів General Motors.

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Умілець побудував незвичайний самокат Scoots McGee V.2 з величезними 35-дюймовими шинами для бездоріжжя. Цей транспортний засіб може проїхати майже де завгодно. Відео опублікували на каналі Brost Builds у TikTok.

Scoots McGee V.2 отримав виготовлені на замовлення раму і передню вилку. До них прикріплені автомобільні підшипники від пікапів General Motors.

Самокат оснащений 212-кубовим одноциліндровим бензиновим двигуном Power Fist потужністю близько 7 к.с. Цього достатньо, щоб Scoots McGee V.2 був досить швидким.

Самокат оснащений одноциліндровим бензиновим двигуном Фото: Скриншот

Умілець зазначив, що самокат потребує деяких доопрацювань. Проте вже зараз на ньому можна їздити по бездоріжжю.

Самокат уже здатний їздити по бездоріжжю Фото: Скриншот

Блогер поділився, що ідея створити такий незвичайний транспортний засіб з'явилася після кількох років володіння звичайним електричним самокатом. За його словами, він не був здатний їздити поза дорогами.

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Умільцю належить виконати ще багато роботи, перш ніж представити фінальний продукт. Блогер збирається зробити самокат комфортнішим і оснастити його повноцінною підвіскою.

Раніше Фокус розповів, що Mercedes-AMG представили свою найнезвичайнішу модель — електричний самокат E-Scooter.