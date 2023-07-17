У Росії продажі автомобілів виявилися рекордно низькими після вторгнення в Україну

Загалом за рік продажі автомобілів у РФ знизилися вчетверо. Володіти моделями західних брендів у Росії стало занадто дорого через дефіцит деталей і зростання цін.

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У Росії продажі нових автомобілів помітно знизилися порівняно з 2021 роком. За словами експертів, це безпосередньо пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Більшість західних виробників покинули російський ринок через військову агресію проти України. Тепер попит мають тільки китайські та вітчизняні автомобілі.

Дослідник із Єльського університету Стівен Тіан заявив, що економіка Росії дуже ослабла через численні санкції. Він зазначив, що до вторгнення в Україну росіяни купували близько 100 000 автомобілів за місяць, а тепер цей показник знизився до 25 000 авто.

"Росіяни просто купують менше автомобілів. Це говорить про слабкість споживача в Росії", — сказав Стівен Тіан.

Експерт підкреслив, що росіяни рідко купували вітчизняні автомобілі до 2022 року. Тепер же моделі Lada мають попит.

Також росіяни часто обирають китайські автомобілі, які заполонили ринок. Наприклад, продажі моделей Geely на російському ринку збільшилися на 88% порівняно з минулим роком.

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Стівен Тіан додав, що в росіян є ще кілька проблем, які включають зростання цін і дефіциту деталей для автомобілів. Володіти автомобілями західних брендів у РФ стало занадто дорого.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen продав свій завод у російському місті Калуга та частку своїх місцевих дочірніх компаній.

Також ми повідомляли, що в російську Держдуму внесли законопроєкт, згідно з яким у РФ можна буде реєструвати авто, оголошені в міжнародний розшук Україною.