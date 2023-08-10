У США представили розкішний будинок на колесах з дизайнерським ремонтом (відео)

Автобудинок сягає в довжину до 13 метрів залежно від модифікації. Усередині розташовані ванна кімната, вітальня та кухня.

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Американська компанія Newmar представила свій новий будинок на колесах Dutch Star 2024 року. Початкова вартість моделі становить $564 340. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Newmar Dutch Star побудований на базі вантажівок Freightliner або Spartan. На вибір запропоновано десять планів поверхів, два з яких стали новими для моделі 2024 року.

Автобудинок сягає в довжину до 13 метрів залежно від модифікації. Усі версії доступні з кондиціонером, автономним опаленням і водонагрівачем.

Newmar Dutch Star отримав безліч висувних панелей. Вони дали змогу збільшити внутрішній простір до розмірів повноцінної квартири.

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Всередині є спальня з величезним ліжком розміру "king-size". Поруч із ним розташовано безліч відсіків для зберігання речей.

У спальні розташоване ліжко розміру "king-size" Фото: Newmar

Також в автобудинку можна знайти вітальню з великим диваном, кількома кріслами та телевізором. Поруч розташована кухня з усім необхідним для приготування їжі.

В автобудинку є кухня та вітальня Фото: Newmar

Передбачена й ванна кімната. Там розташовані простора душова кабіна, раковина й унітаз.

У ванній кімнаті можна знайти душову кабіну Фото: Newmar

Новий Newmar Dutch Star уже доступний для замовлення на сайті виробника. На вибір пропонується чотири варіанти забарвлення автобуса.

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