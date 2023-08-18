В Україні помітили незвичайну пожежну машину на базі всюдихода Mercedes (фото)

Mercedes-Benz Unimog чудово підходить для гасіння пожеж у важкодоступній місцевості. Позашляховик оснащений потужним дизельним двигуном.

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У Львівській області помітили незвичайну пожежну машину на базі Mercedes-Benz Unimog 2022 року випуску. Цей всюдихід здатний впоратися з найсуворішим бездоріжжям. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes-Benz Unimog є сімейством універсальних великотоннажних вантажних автомобілів-всюдиходів для спеціального використання. Такі автомобілі випускаються з 1945 року.

Цю пожежну машину виготовила німецька компанія Schlingmann. Вона отримала все необхідне обладнання для гасіння пожеж, зокрема й лісових.

Цей Mercedes-Benz Unimog (U437.4) входить до середньої серії всюдиходів. Вони призначені для використання з навісним обладнанням. Такі вантажівки можна використовувати не тільки на бездоріжжі, а й на дорогах.

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Mercedes-Benz Unimog оснащений 5,1-літровим дизельним двигуном потужністю 231 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість всюдихода становить 90 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили заряджений позашляховик Mercedes-Benz G500 з тюнінгом від ательє Brabus.