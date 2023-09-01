Експерти показали різницю між дорожніми та перегоновими шинами для авто (відео)

Шини Bridgestone Potenza Race, Potenza Sport і Potenza RE-71RS порівняли в кількох випробуваннях. Ці моделі призначені для спортивних автомобілів.

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Експерти порівняли спортивні шини Bridgestone для автомобілів. У порівнянні брали участь моделі Potenza Race, Potenza Sport і Potenza RE-71RS. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Експерти вирішили протестувати нові шини Bridgestone Potenza Race. Для наочності їх порівняли з моделями Potenza Sport і Potenza RE-71RS, які також призначені для спортивних автомобілів.

Попри назву Bridgestone Potenza Race можуть використовуватися на дорогах загального користування. Вони позиціюються як найспортивніша модель у лінійці.

Для випробування було обрано седан Honda Civic Si. Він оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 200 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,7 секунди.

У тесті на дорогах Bridgestone Potenza Sport показали себе непогано. Ці шини забезпечують достатньо зчеплення з дорогою і дуже тихі під час руху.

Експерти відзначили, що Bridgestone Potenza Sport відчуваються недостатньо динамічними порівняно з Potenza Race і Potenza RE-71RS. Проте вони досить комфортні.

Шини Bridgestone Potenza Race показали себе не дуже добре на низькій швидкості. Проте на швидкості понад 50 км/год вони розкривають весь свій потенціал.

Також шини Potenza Race виявилися тихішими, ніж Potenza Sport. При цьому вони трохи жорсткіші.

Bridgestone Potenza RE-71RS виявилися дуже незручними на дорогах загального користування. Вони призначені для гоночного треку.

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Експерти заявили, що Bridgestone Potenza Race відмінно підійдуть для людей, яким потрібні шини для міста і перегоновому треку. Проте комплект Potenza Sport забезпечує вищий рівень комфорту.

Раніше Фокус розповів, що експерти порівняли преміальні автомобільні шини Continental ExtremeContact Sport 02 і Michelin Pilot Sport 4S.