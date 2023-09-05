BMW показали новий стильний електрокросовер з інноваційними технологіями (відео)

Електрокросовер BMW Neue Klasse сильно відрізнятиметься від поточних моделей бренду. Новинка складе конкуренцію майбутньому Audi Q6 e-tron.

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До сімейства BMW Neue Klasse увійде новий великий електрокросовер. Дизайн авто буде виконаний у новому фірмовому стилі бренду. Відео опублікували на YouTube-каналі BMW Group.

Електрокросовер BMW Neue Klasse буде сильно відрізнятися зовні від поточних моделей бренду. Новинка отримає капот з вигинами та приплющену передню частину.

Задня частина електрокросовера буде більш гладкою. На кришці багажника з'явиться спойлер.

Новинка буде порівнянна за розміром з майбутнім Audi Q6 e-tron. Відмінною рисою електрокросовера стануть інноваційні технології, зокрема система автопілота.

Крім цього майбутні електромобілі BMW отримають систему Panoramic Vision. Вона проєктує інформацію з панелі приладів на лобове скло.

У BMW заявили, що їхні майбутні моделі стануть на 25% ефективнішими. У цьому допоможуть нові акумуляторні батареї та поліпшена аеродинаміка.

Щоб зробити свої нові моделі більш екологічними, BMW відмовляться від деяких матеріалів в оздобленні інтер'єрів. Наприклад, у майбутніх автомобілях бренду більше не зустрінеш хром і шкіру.

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З 2025 до 2027 року BMW планують представити п'ять нових електромобілів. Усі вони приєднаються до сімейства Neue Klasse.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували перше шпигунське фото BMW M5 нового покоління.