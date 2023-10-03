Експерти визначили найкращі зимові шини для автомобілів 2023 року (відео)
Експерти провели кілька випробувань по засніженій, мокрій і сухій дорозі. Дві моделі шин показали гідні результати у всіх тестах.
Експерти порівняли популярні автомобільні шини для зимового сезону. Загалом у випробуванні взяли участь 11 комплектів покришок. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.
Зима є найскладнішим сезоном для водіїв. Впоратися з погіршеними дорожніми умовами допоможуть правильні шини.
Щоб визначити найкращу модель, експерти влаштували кілька випробувань. Вони показали, як шини впливають на поведінку автомобіля в різних ситуаціях.
У порівнянні брали участь комплекти шин:
- Bridgestone Blizzak LM005;
- Leao Winter Defender UHP;
- Continental WinterContact TS870P;
- Falken EUROWINTER HS02 PRO;
- Giti GitiWinterW2;
- Goodyear Ultragrip Performance 3;
- Hankook Winter I*Cept Evo 3;
- Kumho Wintercraft WP52;
- Michelin Pilot Alpin 5;
- Pirelli Cinturato Winter 2;
- Vredestein Wintrac Pro.
Тестовим автомобілем став седан BMW 3 Series. Він має чудову керованість, але в зимовий сезон йому потрібно якомога більше зчеплення.
Першим тестом стала поїздка по снігу. Під час випробування експерти порівняли керованість автомобіля з кожним комплектом, час розгону з місця, а також гальмування.
Найкращу керованість на засніженій дорозі забезпечили шини Michelin Pilot Alpin 5. Трохи гірше впорався комплект Goodyear Ultragrip Performance 3, а Falken EUROWINTER HS02 PRO показали себе гірше за конкурентів.
У тесті на розгін з місця BMW 3 Series найшвидше розганявся з шинами Michelin Pilot Alpin 5 (5,54 секунди від 0 до 100 км/год). Покришки Hankook Winter I*Cept Evo 3 дали змогу седану розігнатися до сотні за 5,65 секунди. Модель Falken EUROWINTER HS02 PRO знову посіла останнє місце (6,15 секунди від 0 до 100 км/год).
У тесті на гальмування лідером стали шини Hankook Winter I*Cept Evo 3, а модель Michelin Pilot Alpin 5 посіла друге місце. Найгірше BMW 3 Series гальмував із комплектом Falken EUROWINTER HS02 PRO.
У випробуваннях по мокрій дорозі найкраще показали себе шини Bridgestone Blizzak LM005. Також непогано впоралася модель Michelin Pilot Alpin 5.Важливо
Після серії випробувань експерти заявили, що шини Michelin Pilot Alpin 5 і Bridgestone Blizzak LM005 є їхніми фаворитами. Вони рекомендують не купувати моделі Leao Winter Defender UHP і Falken EUROWINTER HS02 PRO, оскільки ці покришки не забезпечують достатньо зчеплення з дорогою в зимових умовах.
Раніше Фокус розповів, що експерти порівняли преміальні автомобільні шини Contientaln ExtremeContact Sport 02 і Michelin Pilot Sport 4S.