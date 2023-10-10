McLaren встановив новий світовий рекорд зі швидкості піт-стопа у "Формулі-1" (відео)

Механіки McLaren відзначилися неймовірною швидкістю піт-стопів на Гран-прі Катару 2023 року. Попередній рекорд встановила команда Red Bull чотири роки тому.

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На Гран-прі Катару команда McLaren побила світовий рекорд за швидкістю піт-стопа у "Формулі-1". Механікам вдалося змінити шини всього за 1,8 секунди. Відео опублікували на YouTube-каналі FORMULA 1.

Гран-прі Катару запам'ятається вболівальникам не лише третім чемпіонським титулом Макса Ферстаппена, а й іншими цікавими моментами. Серед них піт-стоп Ландо Норріса з команди McLaren на 27-му колі перегонів.

У 2019 році на Гран-прі Бразилії команда Red Bull обслужила болід Макса Ферстаппена всього за 1,82 секунди. Тільки через чотири роки McLaren вдалося побити цей рекорд.

Цікаво те, що шини Pirelli стали більшими та важчими кілька років тому. Також FIA вжила різних заходів щодо сповільнення роботи бригад механіків заради безпеки.

На Гран-прі Катару Ландо Норрісу вдалося фінішувати на третьому місці. Він розпочав перегони на 10-ій позиції.

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"Фантастичний день для команди — ми підіймаємося на 500-й подіум у "Формулі-1"", — заявив керівник команди McLaren Андреа Стелла.

Раніше Фокус повідомляв, що в лондонському центрі ExCeL встановили новий світовий рекорд швидкості для електромобілів у закритому приміщенні.