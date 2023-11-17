Власники яких автомобілів найчастіше порушують ПДР — дослідження

Експерти назвали три бренди автомобілів, водії яких часто порушують ПДР. Дослідники пояснили, з чим пов'язана їхня схильність до агресивного водіння.

Related video

Британські експерти визначили автомобілі, власники яких найчастіше порушують правила дорожнього руху. За їхніми словами, це пов'язано з маркетинговими кампаніями деяких брендів. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Виробники спортивних автомобілів у своїх рекламних роликах часто демонструють можливості нових моделей на перегоновому треку. Часто покупці таких авто їздять на них швидко дорогами загального користування.

Експерти вивчили дані про більш ніж 400 000 ДТП у Великій Британії. Вони виявили закономірність в агресивному водінні серед власників авто деяких брендів.

З'ясувалося, що водії Subaru, BMW і Porsche частіше перевищують і проїжджають на червоний сигнал світлофора, ніж інші учасники дорожнього руху. Також вони схильні до небезпечних обгонів та ігнорування пішохідних переходів.

Один з авторів дослідження вважає, що така поведінка водіїв пов'язана з агресивними маркетинговими кампаніями цих брендів. Subaru, BMW і Porsche часто підкреслюють у своїх рекламних роликах перевагу своїх автомобілів над іншими.

Важливо

Автомобілі якого кольору потрапляють у ДТП найчастіше — дослідження

Цікаво те, що Subaru поступово позбувається іміджу компанії, яка виробляє спортивні моделі. Зараз японський бренд зосереджений на випуску сімейних автомобілів.

Раніше Фокус розповів, що електромобілі дешевшають на вторинному ринку швидше, ніж моделі з ДВЗ.