Зразкова надійність: старий пікап Ford зміг завестися після 65 років простою (відео)

Блогери знайшли біля покинутого сараю раритетний пікап Ford Model 51 Half-ton. Автомобіль попри свою непросту долю, зміг завестися.

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У США виявили покинутим пікап Ford Model 51 Half-ton 1939 року випуску. Цей автомобіль провів 65 років на вулиці, тому його важко назвати раритетною "капсулою часу". Відео опублікували на YouTube-каналі Jennings Motor sports.

Цей пікап не експлуатувався близько 65 років. Автомобіль отримав безліч пошкоджень і сильно постраждав від корозії за цей довгий час.

Тепер Ford Model 51 Half-ton потребує реставрації. Блогери доставили автомобіль у сарай і оглянули його.

На кузові залишилися сліди оригінальної зеленої фарби. Рама також все ще підлягає відновленню. На місці залишилися фари та навіть решітка радіатора.

На кузові є сліди оригінальної фарби Фото: Скриншот

Найбільшим відкриттям стало те, що двигун пікапа вдалося запустити. Це вдалося після невеликого очищення та встановлення нового акумулятора.

Ford Model 51 Half-ton оснащений 3,6-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 85 к.с. Він працює в парі з 3-ступінчастою механічною коробкою передач.

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Блогери планують відновити пікап і повернути його на дороги. Проте для цього їм доведеться виконати дуже багато роботи.

Раніше Фокус повідомляв, що в США помітили рідкісний кабріолет Ford Fairlane 500 Skyliner Retractable Convertible 1959 року випуску.