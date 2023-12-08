Ford представив інноваційний пікап з автопілотом для військових (фото)

Ford F-150 від Kodiak Robotics можна використовувати як на дорогах, так і на бездоріжжі. Інноваційний пікап дає змогу виконувати особливо небезпечні місії без ризику для людей.

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Компанія Kodiak Robotics створила інноваційне авто з технологіями автономного водіння на базі пікапа Ford F-150. Новинка призначена для військових США. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Ford F-150 від Kodiak Robotics здатний самостійно пересуватися дорогами та бездоріжжям. Завдяки цьому автомобіль можна використовувати для розвідки, спостереження та виконання інших місій з високим ризиком для людей.

Зовні авто з'явилися модулі DefensePod, які складаються з радара, лідара та камер. Саме вони є "очима" автомобіля і передають усі дані на вбудований комп'ютер.

Модулі DefensePod відповідають за навігацію автомобіля Фото: Kodiak Robotics

Крім цього інженери налаштували підвіску пікапа. Тепер він здатний впоратися з суворим бездоріжжям.

Підвіску пікапа також поліпшили Фото: Kodiak Robotics

У Kodiak Robotics заявили, що пікап може працювати в районах із поганим сигналом GPS. Також автомобілем можна керувати віддалено.

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Цікаво те, що компанія Ford не брала участі в розробці. Пікап обрали через його чудову репутацію.

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