Ціна $12 500 і витрата 3,8 л на 100 км: представлено новий Geely Emgrand 2024 (фото)
Седан Geely Emgrand став стриманішим на вигляд та соліднішим усередині. Модель пропонують у бензиновій та гібридній версіях.
У Китаї презентували новий Geely Emgrand L. Бюджетний седан пройшов масштабну модернізацію і надходить у продаж в Китаї за ціною від 89 800 юанів ($12 500). Про це повідомляє сайт Autohome.
Седан Geely Emgrand 2024 став соліднішим і стриманішим на вигляд. У нього нові фари, невелика решітка радіатора і масивніші бампери. Також замінені передні крила, ліхтарі і кришка багажника.
Розміри Geely Emgrand L 2024:
- довжина — 4735 мм;
- ширина — 1815 мм;
- висота — 1478 мм;
- колісна база — 2700 мм.
В салоні змінили віртуальну панель приладів та важіль КПП. Комплектація включає діодну оптику, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру та 12,3-дюймовий тачскрін. Дорожча версія отримала камери кругового огляду.
На вибір пропонують 1,5-літровий 177-сильний турбомотор Volvo та гібридну установку на 317 к. с. і 610 Нм. Потужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 230 км/год.
Акумуляторна батарея на 15,5 кВт∙год дає змогу проїхати 100 км в електричному режимі. Споживання пального складає 3,8 л на 100 км. Загальний запас ходу на електротязі і бензині сягає 1300 км.
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