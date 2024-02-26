Ціна $12 500 і витрата 3,8 л на 100 км: представлено новий Geely Emgrand 2024 (фото)

Седан Geely Emgrand став стриманішим на вигляд та соліднішим усередині. Модель пропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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У Китаї презентували новий Geely Emgrand L. Бюджетний седан пройшов масштабну модернізацію і надходить у продаж в Китаї за ціною від 89 800 юанів ($12 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан Geely Emgrand 2024 став соліднішим і стриманішим на вигляд. У нього нові фари, невелика решітка радіатора і масивніші бампери. Також замінені передні крила, ліхтарі і кришка багажника.

Розміри Geely Emgrand L 2024:

довжина — 4735 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1478 мм;

колісна база — 2700 мм.

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В салоні змінили віртуальну панель приладів та важіль КПП. Комплектація включає діодну оптику, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру та 12,3-дюймовий тачскрін. Дорожча версія отримала камери кругового огляду.

У салоні встановили великий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

На вибір пропонують 1,5-літровий 177-сильний турбомотор Volvo та гібридну установку на 317 к. с. і 610 Нм. Потужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 230 км/год.

Акумуляторна батарея на 15,5 кВт∙год дає змогу проїхати 100 км в електричному режимі. Споживання пального складає 3,8 л на 100 км. Загальний запас ходу на електротязі і бензині сягає 1300 км.

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