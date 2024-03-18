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Авто Інновації

Сімейне авто для активного водія: чому варто звернути увагу на кросовер Mazda CX-5 (фото)

Мазда CX-5
Оновлений кросовер Mazda CX-5

На українському ринку з'явилася оновлена версія Mazda CX-5. Перевірений часом кросовер став сучаснішим і водночас зберігає свої традиційні переваги.

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Із моменту своєї появи Mazda CX-5 виділялася на фоні інших моделей сегменту C-SUV. Кросовер не лише практичний та багато оснащений, а й уміє дарувати позитивні емоції та радувати чудовими ходовими якостями. Не дивно, що саме він є наразі найпопулярнішою моделлю японського бренду – щорічно у світі купують понад 350 тисяч цих автомобілів. Оновлена Mazda CX-5 стала ще кращою та залишається вірною своїм принципам.

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Кросовер отримав нову радіаторну решітку

Стильна і яскрава

Дизайн Mazda CX-5 у фірмовій стилістиці Kodo ("Душа руху" в перекладі з японської) вийшов напрочуд вдалим. Він не лише виразний, але й залишається актуальним із часом. Широка решітка радіатора, хижий "погляд" світлодіодних фар, довгий капот – кросовер уміє справити враження. Стрімкий обтічний силует із великим спойлером також виділяє Mazda CX-5 на фоні конкурентів.

Оновлення кардинально не змінило успішний дизайн, а підкреслило окремі його риси. Кросовер отримав нову радіаторну решітку, а у флагманській версії ТОР бампери прикрашені сріблястими накладками.

До того ж, у лінійці Mazda CX-5 2024 з'явився новий варіант Sport Black з вишуканим чорним глянцевим декором замість хрому та спеціальними 19-дюймовими дисками, які також мають чорне забарвлення. Вийшло напрочуд стильно і привабливо.

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У CX-5 стрімкий обтічний силует із великим спойлером

Доступний преміум

Ще однією перевагою Mazda CX-5 перед суперниками його внутрішнє оздоблення – за цим параметром кросовер є одним із кращих у сегменті C-SUV. Матеріали в його салоні якісні і довговічні. Пластик приємний на дотик, а в топовій версії навіть використані шкіра Nappa із контрастною білою прострочкою – не гірше, аніж у значно дорожчих моделях преміум-класу.

Ергономіка водійського місця в Mazda CX-5 – зразкова. Компактне шкіряне кермо з напливами на ободі зручно лягає в руки, прилади добре зчитуються, та й проекція на лобове скло є. Передні крісла зручні та мають добру бокову підтримку, а діапазон їх регулювань достатній, аби зручне положення за кермом знайшли водії різного росту та комплекції. Підігрів передніх сидінь є обов’язковим для усіх Mazda CX-5.

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Передні крісла зручні та мають добру бокову підтримку

А ще Mazda CX-5 2024 модельного року обладнана новою мультимедійною системою зі збільшеним 10,25-дюймовим дисплеєм та бездротовими (починаючи з комплектації Style) Android Auto і Apple CarPlay. Разом із тим, зберігаються зручні фізичні перемикачі аудіо та клімату, якими можна користуватися, не відволікаючись від дороги.

Крім того, в салоні оновленої Mazda CX-5 з’явилися сучасні роз’єми USB-C, а у версії ТОР пропонуються покращені камери 360-градусного огляду з якіснішою картинкою.

Mazda CX-5 не лише стильна, але й практична, адже в неї просторий салон та досить місткий (438-1340 л) багажник. Місця для родини з двома дітьми вистачить, та й салон достатньо широкий, аби на другому ряду помістилися троє дорослих. До того ж, задні сидіння мають регулювання куту нахилу спинки та можуть бути доповнені підігрівом.

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Кросовер демонструє непогану динаміку

Ціни і комплектації

Навіть початкову комплектацію Mazda CX-5 TOURING із привабливою ціною 1 168 900 гривень важко назвати бідною – 17-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього огляду, парктронік, електропривід дверей багажника, датчики дощу та світла.

"Золота" середина – версія STYLE (від 1 372 100 гривень) із електроприводом крісел, 19-дюймовими дисками, бездротовою зарядкою для смартфонів, підігрівом задніх сидінь, та набором сучасних систем активної безпеки. Mazda CX-5 уміє самостійно гальмувати, слідкувати за "сліпими" зонами та контролювати стан водія.

Варіант SPORT BLACK (від 1 473 800 гривень) приваблює оздобленням салону приємною шкірою Terracota із чорними елементами та діодним освітленням інтер’єру.

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Салон оновленої Mazda CX-5

А у найдорожчій комплектації ТОР (від 1 669 800 гривень) є все, що потрібно, і навіть трохи більше – додано адаптивні фари, вентиляцію крісел, сенсорне відкриття багажника, потужну акустику Bose з 10 динаміками та систему утримання в смузі руху.

Вибір активного водія

Оновлена Mazda CX-5 в Україні пропонується із бензиновими атмосферними двигунами лінійки SkyActiv-G об’ємом 2,0 л (150 к. с.) та 2,5 л (194 л. с.). Вони вирізняються жвавим характером і швидко розкручуються, а ще радують слух приємним і не дуже гучним звуком.

Кросовер демонструє непогану динаміку – 194-сильна версія стартує до 100 км/год за 9 с. Разом із цим, система глушіння мотора під час зупинок i-stop дозволяє добитися помірної витрати пального на рівні 9 л на 100 км в міському циклі та 6,3 л/100 км – на трасі.

6-ступінчаста автоматична КПП виробництва Aisin вирізняється швидкими реакціями та плавною роботою. Mazda CX-5 доступна в модифікаціях із переднім або повним приводом та має високий кліренс у 200 мм, а тому не боїться ям на дорозі, глибокого снігу чи легкого бездоріжжя.

Хоча, звісно, краще всього цей кросовер проявляє себе на асфальті. Mazda CX-5 – оптимальний вибір для тих, кому керування автомобілем приносить насолоду. Автомобіль слухняно маневрує і мало крениться у поворотах – це заслуга покращеної системи контролю руху G-Vectoring Control Plus.

Кермо СХ-5 приємно наповнене вагою і доволі інформативне. Навіть із 19-дюймовими дисками їзда залишається комфортабельною, а покращена шумоізоляція зробила автомобіль тихішим. Найкраще відчути характер Mazda CX-5 можна, обравши режим Sport, який робить кермо гострішим, а педаль газу – чутливішою.

Підведемо підсумки

Оновлена Mazda CX-5 – кросовер, у якому збалансовані приємна керованість і комфорт, хороша динаміка і невелика витрата пального, багата комплектація і приваблива ціна. У автомобіля виразний дизайн та дуже якісний інтер’єр. Це практична сімейна модель, яка водночас дарує приємні враження та приносить задоволення від їзди й цим вигідно відрізняється від більшості суперників.